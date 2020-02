這次限時免費的影音轉檔工具 HD Video Converter Factory Pro 大家應該不陌生,因為碗豆狐常常有這款工具的限時免費,不過之前多次限時免費活動都是舊版本,明明官方早就有新版本,卻總是拿舊版本來做限免,讓人覺得很不夠意思!這次限時免費的是新版本,沒想到功能和介面已經大大升級,讓我瞪大了眼睛,功能除了有基本的影片轉檔之外,還多了線上影音下載、螢幕錄影、影片轉 GIF、GIF 製作、照片轉影片、影片拼貼、鈴聲製作與字幕下載等功能,而且介面比先前版本好看太多了,大家若是不趕快收藏在電腦裡使用的話,那就虧大囉!

△ 從活動頁面點選 GET IT FOR FREE。

△ 下一個頁面點選 0 元的那個連結,最後完成不用付款的結帳程序,之後就會將資訊寄送到你的信箱當中。

△ 之後到信箱裡面去收信,信件內包含有軟體下載連結與這次的活動序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 軟體開啟之後會跳出序號輸入視窗,貼入剛剛所取得的序號後註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ 新版本介面大大不同,主要功能分為有影片轉檔、線上影音下載、螢幕錄影、GIF 製作與工具箱。

△ 影音轉檔就面與之前差不多,但是感覺更精緻一點,將要處理的影片拖曳到軟體之中,除了可以批次轉檔之外,也可以合併影片!每個影片下方的藍色工具列包含有影片剪裁、旋轉、裁切、特效與浮水印功能,右側可以調整影片輸出的格式。

△ 影片輸出的格式支援非常非常的多,有支援 H.265 的影片編碼壓縮唷!也可以針對不同設備輸出適合的檔案格式。

△ 影片可以裁切中間的片段,不用整個影片全部轉檔。

△ 特效功能包含有灰度、銳化、模糊、鉛筆畫風格、浮雕、噪點、老電影風格、反向、單色、黑白顆粒、馬賽克、油畫風格、白平衡、插畫風格、愛情海風格、假日風格、光影風格與紅酒風格。

△ 浮水印功能包含有文字與圖片都可以添加。

△ 內建了線上影片的下載功能,可以分析影片的檔案格式,選取想要下載的格式之後進行下載。

△ 螢幕錄影功能也具備了!若是想要製作電腦操作教學,HD Video Converter Factory Pro 也可以搞定囉!

△ GIF 製作功能包含有影片轉成 GIF 與多張圖片變成 GIF 動態圖檔,這些操作都相當簡單。

△ 若是想要影片轉成 GIF 記得可以將長寬調整成小一點,不然檔案會很大唷!

△ 工具箱功能還包含有照片轉影片、分屏工具、鈴聲工具與字幕導出器。

△ 分屏工具有點類似拼貼工具,內建幾種簡單的樣式,不過這功能不支援每個影片的起始點設置,因此若要製作這樣的風格的影片,建議每個影片都要自己設計過,之後再透過這工具合併在一起。

△ 照片轉影片工具也很簡單,將照片拖曳到軟體之中,之後創建視頻就可以囉!

https://www.videoconverterfactory.com/hd-video-converter/

免安裝版:

HD Video Converter Factory Pro 18.6.7z(GOOGLE下載)

HD Video Converter Factory Pro 18.6.7z(1DRV下載)

HD Video Converter Factory Pro 18.6.7z(MEDIAFIRE下載)

HD Video Converter Factory Pro 18.6.7z(RAPIDGATOR下載)

檔案大小:69.59 MB