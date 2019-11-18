當 YouTube 影片太長沒時間看，卻又想知道影片內容是什麼怎麼辦？今天小編要跟大家分享這一款「YouTube 字幕下載器」，可以一鍵快速下載 YouTube 字幕，由於是網路工具，具備隨開隨用的特性，在公司不方便看影片，看看字幕就可以了解影片內容，順便還可以偽裝成認真的模樣，我想同事、主管一點都不會懷疑你 XD 沒時間看 YouTube 也有其他方法，詳情請參考：YouTube 葵花寶典：13 個終極實用技巧，你知道幾個？

△ 這個字幕下載器的操作非常簡單，進入 YouTube 字幕下載器之後，將你要下載的 YouTube 網址複製貼上，並且按下「送出」就可以啦！

△ 送出之後在下方就能夠看到所有語言的字幕，有 TXT 及 SRT 兩種格式可以選擇，直接點擊就可以立即下載，不需要登入，也不需要註冊會員、填資料等...

△ 這裡下載的字幕是 CC 字幕，並不是影片內嵌的字幕，因此若該影片沒有提供 CC 字幕，就沒有辦法下載囉！而上方的各種語言字幕，也都是透過即時翻譯 CC 字幕而成，並非影片提供者所上傳的。

△ 下載之後，就可以檢查一下字幕是否可以正常閱讀啦，當然也有支援繁體中文字幕，不過目前台灣有開 CC 字幕的 YouTuber 相較國外沒有這麼多，因此大家就自己探索看看有哪些影片是可以下載的囉！

YouTube 字幕下載器：https://www.toolbxs.com/zh-TW/downloader/youtube_subtitle