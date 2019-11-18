YouTube 影片轉文字

當 YouTube 影片太長沒時間看，卻又想知道影片內容是什麼怎麼辦？今天小編要跟大家分享這一款「YouTube 字幕下載器」，可以一鍵快速下載 YouTube 字幕，由於是網路工具，具備隨開隨用的特性，在公司不方便看影片，看看字幕就可以了解影片內容，順便還可以偽裝成認真的模樣，我想同事、主管一點都不會懷疑你 XD 沒時間看 YouTube 也有其他方法，詳情請參考：YouTube 葵花寶典：13 個終極實用技巧，你知道幾個？

YouTube 字幕下載

△ 這個字幕下載器的操作非常簡單，進入 YouTube 字幕下載器之後，將你要下載的 YouTube 網址複製貼上，並且按下「送出」就可以啦！

YouTube 字幕下載

△ 送出之後在下方就能夠看到所有語言的字幕，有 TXT 及 SRT 兩種格式可以選擇，直接點擊就可以立即下載，不需要登入，也不需要註冊會員、填資料等...

CC 字幕下載

△ 這裡下載的字幕是 CC 字幕，並不是影片內嵌的字幕，因此若該影片沒有提供 CC 字幕，就沒有辦法下載囉！而上方的各種語言字幕，也都是透過即時翻譯 CC 字幕而成，並非影片提供者所上傳的。

YouTube 影片轉文字

△ 下載之後，就可以檢查一下字幕是否可以正常閱讀啦，當然也有支援繁體中文字幕，不過目前台灣有開 CC 字幕的 YouTuber 相較國外沒有這麼多，因此大家就自己探索看看有哪些影片是可以下載的囉！

YouTube 字幕下載器：https://www.toolbxs.com/zh-TW/downloader/youtube_subtitle

YouTube 字幕下載器，上班不方便看影片？看字幕也能了解影片內容 相關文章

訪客留言

YouTube 字幕下載器，上班不方便看影片？看字幕也能了解影片內容 參考資料

[How-To] 如何下載 YouTube 影片的 CC 字幕 (Google2SRT) | 阿力獅的教室 - 不藏私 IT 資訊教學
字幕對於不使用影片語言的目標受眾尤其重要，一旦缺了字幕，對於外語能力不足的人，是一種折磨，而且大部分的人能通曉的外語通常不超過一種。Freemake Video Downloader 沒辦法下載 YouTube 影片字幕 ，但是要下載 YouTube 影片的 CC 字幕還是可以透過 ... ...
族語E樂園解說影片YouTube下載SRT 字幕檔- YouTube
族語E樂園解說影片YouTube下載SRT 字幕檔. 族語數位中心. Loading... Unsubscribe from 族語數位中心? Cancel Unsubscribe. Working.
YouTube 影片可以下載，但想下載影片字幕怎麼做？ | T客邦
從YouTube的立場來說，是期望使用者在網路上直接觀看，因此不提供影片下載功能，字幕當然也不例外，如果有下載字幕的需求，可以使用Google2SRT這套軟體。不過此套軟體僅能取得srt格式之字幕檔，如果你需要其他的字幕格式，下載後還必須再用其他的 ... ...
如何下载YouTube字幕？无需软件或扩展插件- YouTube
批量下载YouTube 字幕API 接口：https://api.zhuwei.me/?f=y2b 下载字幕网站： https ...
免費擷取YouTube字幕的軟體Google2SRT @ 軟體使用教學 ...
Google2SRT是一款免費、支援繁體中文、操作方便的YouTube影片外掛字幕擷取軟體，目前已經 ... 點選「Softpedia Secure Download (US)」；也可以點選其他下載點。
【教學】【Youtube影片CC字幕轉SRT檔】 - sumitaka的創作- 巴哈 ...
最近有某些因素，所以需要把Youtube的字幕下載下來外掛，途中遇到了一些問題，所以我想順便PO個文章和大家分享下載和解決的方法XDD 首先，&nbsp;...
Getting Youtube subtitles 線上下載Youtube影片中的字幕並轉成SRT字幕檔 | 梅問題．教學網
因此當把Youtube影片下載回來，又希望有字幕，這時就得將字幕檔給下載回來，至於要怎麼下載Youtube的字幕檔呢?其實方法也很簡單，現在只需透過「Getting Youtube subtitles」這平台，就能線上快速的將Youtube影片中的字幕檔給下載回來，但並非所有的影片 ... ...
如何下載YouTube 字幕 - Wondershare
想要下載YouTube 視頻的字幕嗎?這篇文章會推薦一個工具來説明你。
如何合法下載YouTube線上影片連字幕 | 築韻集團
畫面中的文字敘明如下： Free YouTube 下載器為 Windows 系統用戶提供最快、最簡單的方法從 YouTube 上下載視頻或音樂！ • 快速、小巧、擁有內置搜索的應用程序 • 支持 60 幀的全高清視頻和 4K 視頻 • 一鍵將視頻轉換為 MP3/AAC/Vorbis 音頻格式
超簡單！！下載youtube影片 - YouTube
超簡單！！下載youtube影片免安裝軟體，超簡單你一定會！ 快點試試看吧！