現在人每天接觸 YouTube 的時間，可能都比電視還要多了，但是你真的對 YouTube 熟悉嗎？今天小編整理了 13 個 YouTube 實用技巧， 看完這 13 個終極技巧，你就成為 YouTube 大師了，能有更多的了解，使用上可以更加得心應手、看影片更加方便，趕快跟著小編來看看這 13 種實用技巧，你會幾種？

1. 控制播放速度

△ YouTube 訂閱的頻道越來越多，但是時間有限，如何在短時間內看完所有頻道？我個人會選擇調成 2 倍速，原本 10 分鐘的影片，只要 5 分鐘就可以解決。相反的，如果你想看清楚影片中的分格、舞蹈動作、投籃動作等，就可以調為慢速播放。可以從影片播放時下方的設定圖示，找到播放速度調整。

2. 影片自動翻譯

△ 之前本站曾經分享過，看不懂的國外影片，可以透過 YouTube 的內建翻譯功能，來做到即時翻譯的功能，不管有沒有字幕都可以即時生成翻譯，如何使用可以參考：YouTube 英文字幕自動翻譯為中文，盡情探索英文 YouTube 世界吧！

3. 播放快速鍵

△ 在影片播放時，要快轉、倒轉，可以透過鍵盤方向鍵 →、← 來前進或後退 5 秒，或是按下數字鍵 0~9 控制影片播放的 % 數，例如按下 5 就是從一半的地方開始播放。手機的部分則是分為左右兩邊，分別為前進、後退 10 秒。

4. 音樂清單

△ 除了看影片之外，用 YouTube 聽音樂的人數也相當多，建立音樂播放清單我想大家都已經相當熟悉了，但是建立播放清單後，可以用鍵盤的 ↑ 、↓鍵來控制音量大小聲，還有按下 M 鍵可以立即靜音。

5. 搜尋篩選

△ YouTube 已經是 Google 以外，第二大搜尋平台，內建篩選器，可以幫助使用者更快速找到相符內容，包含：上傳日期、類型、片長、屬性、排序等。

6. 觀看紀錄管理

△ YouTube 會根據我們的觀看紀錄，來做為自動推薦影片的依據，若你覺得不想被追蹤，在登入 YouTube 後，可以從觀看紀錄的地方，清除所有觀看紀錄，並點選「暫停追蹤觀看紀錄」就能夠有效解決。

7. 指定影片播放開始播放時間

△ 在分享影片給朋友的時候，除了直接複製影片網址，其實還可以直接指定起始播放時間，例如：影片的笑點開始播放，朋友一點開時，就可以從笑點開始出現的那一刻開始觀看。

8. 轉檔 GIF

△ 自己的 GIF 梗圖自己做，在 YouTube 看到好笑、經典的片段，只要在網址上加上 GIF 就可以前往 GIF 轉檔，詳細操作方式，可以查看：一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享

9. 上傳音訊檔

△ YouTube 是一個影片平台，若要上傳聲音、Podcast 還必需後製一張圖片上去，這時就可以使用線上工具 tubestotube，來將聲音自動加上一張封面圖片，這樣自己就不用麻煩再開軟體後製啦。

10. YouTube 影片下載

△ 說到 YouTube 影片下載，方法非常多，這次要分享的方式是 9iTube 這個工具，只要將網址的 YouTube 改成 9iTube 就可以進入下載頁面，過去我們也曾就介紹過加個 to、減去 ube、加 gif、加 ss 與加 conv 等各種方式，9iTube 目前介面特別乾淨，操作與一般的線上下載工具一樣，也能直接貼上 YouTube 網址來進入下載！最重要的是，不少 YouTube 下載工具點擊下載後就跟迷宮一樣，要繞過一堆廣告，但是這款目前完全沒有廣告，讓我們輕鬆找到載點～重點完全免登入、免註冊就可直接下載！

11. 影片自己暫停播放怎麼辦？

△ 用 YouTube 音樂掛著播放當作背景，是許多人都會做的事，瀏覽器可以隨開隨放，是很關鍵的原因 - 便利。但是 YouTube 有個避免流量消耗的機制，偵測到使用者開著瀏覽器沒有任何動作時，就會自動觸發這個功能，那要如何有效解決這個問題，順利播放 YouTube 音樂、影片呢？只要安裝 Chrome 外掛「YouTube NonStop」就能有效解決這個問題，跟著小編一起來看看如何使用吧！

12. YouTube 也能有彈幕

△ Bilibili 是大陸的影片網站，特色是影片上會有一大堆流動的跑馬燈留言稱為「彈幕」，字幕呈現的順序是根據網友的留言時間戳記而定，能不能也讓 YouTube 上的影片也出現彈幕呢？今天跟大家分享的這款就可以辦到的，雖然直接把字 On 到影片上看起來有點亂，不過看球賽到關鍵時刻時，或是追劇到高潮迭起時，可以看到網友們即時的反應也是一個不錯的互動，一起來看看這款 Chrome 擴充程式如何替 YouTube 影片上彈幕吧！

13. YouTube 子母畫面

Facebook 影片有懸浮置頂播放的功能，讓你在瀏覽其他動態的同時，也可以一邊觀看影片，現在這項功能 Youtube 也有啦！而且更厲害的是，影片懸浮視窗可以任意拖移，即使你用 Word 在打報告，或是正在網路上爬文，影片懸視窗都能顯示，不限於 Chrome 瀏覽器，還可以自由調整視窗大小，讓你有雙螢幕的感覺。在使用 Youtube 「子母畫面」之前，我們得先到 「 chrome://flags 」這個功能特性設定選單，有很多種正在實驗階段的功能可以在這裡由使用者手動啟用，可以說是很少人知道的隱藏功能表！使用方式超簡單，快跟我們一起啟動 Youtube 「子母畫面」吧～