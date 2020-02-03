YouTube 如何播放子母畫面？工作時想一邊看 YouTube 如何縮小視窗？今天小編要來跟大家分享這個方法，完全不需要安裝任何 APP，用 Chrome 或 Safari 瀏覽器就可以達成，產生浮動的 YouTube 視窗，一邊工作也可以一邊用小視窗看影片！重度 YouTube 使用者們，趕快學起來吧 ~ 手機版的 YouTube 子母畫面可以參考：YouTube 子母畫面不只電腦可以，Android 手機也可以辦到

首先，用 Chrome 或 Safari 打開 YouTube，找到你要觀看的影片，接著在影片上按下滑鼠右鍵，但這時候還不會跑出子母畫面選項。

接著將滑鼠移動到影片其他區域，再次按下滑鼠右鍵，這時候就可以看到「子母畫面」跑出來啦，點擊下去之後就可以用小螢幕觀看 YouTube 囉~

這樣的做法，就算把 Chrome 縮小，開啟其他程式，YouTube 的小視窗還是會浮動於最上方，可以隨時觀看影片，還能夠用滑鼠調整子母畫面的大小，完全不需安裝任何 APP 或外掛就可以完成，雖然只是小小小技巧，還不會的大家趕快學起來吧！最近我覺得 ZenBook 14（UX434）的使用才是放大絕，第二個螢幕超級方便^^