Windows 虛擬桌面

Mac 有虛擬桌面的概念，Windows 也有嗎 ? 沒錯 Windows 也有喔！今天要來跟大家分享 Windows 虛擬桌面的小技巧，它是一個沒有對你不會有影響，但是用了會增加工作順暢度的小功能，簡單來說它就是一個桌面的使用歷史紀錄，依照時間軸來記錄你用的文件、APP 等，大家一起來看看這個好用的功能吧！

Windows 虛擬桌面

△ 首先要開啟虛擬桌面有 2 個方法，第一個就是直接點擊開始工具列「搜尋」功能旁的圖示，或是直接按下鍵盤快速鑑 Windows + Tab。

虛擬桌面好處

△ 這時可以看到畫面最上方有「新增桌面」按鈕，點擊就可以直接新增虛擬桌面。

新增虛擬桌面並不是直接建立一個全新的桌面，主要特色有下面兩個：
1. 視窗獨立 - 在桌面 1 開的視窗，在桌面 2、3、4 不會出現，各自是獨立的
2. 共用桌面 APP - 每個虛擬桌面的桌面應用程式都是一樣的，包含排列、位置都是同步的

記住上面的特色之後，你就可以開始自己應用 Windows 的虛擬桌面啦，不過如果搭配快速鍵的話，速度會更快，以下分享虛擬桌面常用的快速鍵：

「Win＋Ctrl＋D」- 建立虛擬桌面
「Win + Ctrl + →」- 向右切換虛擬桌面
「Win + Ctrl + ←」- 向左切換虛擬桌面
「Win + Ctrl + F4」- 關閉目前虛擬桌面

切換桌面快速鍵

△ 實際的實用情境，像是如果你要查資料作報告，就可以將所有資料放在桌面 4，Word 開在桌面 3，在檢索資料時，直接按快速鍵「Win + Ctrl + → or ←」就可以切換。不用在開啟的一堆視窗中，找到你要的參考資料，直接按下快速鍵可以更加快速。

Windows 桌面分割

△ 甚至你可以建立一個虛擬桌面，是專門用來看 YouTube、Netflix 等追劇看影片的，在辦公室如果突然有主管、上司經過，直接按下快速鍵，一個瞬間就可以跳回正在辦公的畫面囉！

雖然一開始快速鍵需要時間適應，一旦適應之後，

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