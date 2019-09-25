大家期待已久的「瑪利歐賽車」手機版終於正式開放下載啦，同步在 iOS 及 Android 兩個平台上架，完全免費下載，支援和全世界的玩家一起競技或是與好朋友在排行榜中一較高下，可以利用各式各樣的道具增加遊戲的刺激度，隨時都有逆轉的機會，喜歡任天堂遊戲的玩家，趕快下載到手機體驗吧！

△ 進入 Google Play （iOS 系統的朋友也可以進入 App Store）就可以下載瑪利歐賽車手機版啦，小編下載完畢打開遊戲的時候，還發生伺服器過度擁擠無法進入的情形 ( 可見超級熱門 )，但目前已經開始可以慢慢進入遊戲囉。

△ 進入遊戲後，首先要登入你的任天堂帳號，如果沒有登入的話，就沒有辦法跟線上其他玩家一起遊戲，如果沒有帳號的話就快速註冊一個吧。

△ 註冊完畢之後，會有基本的操作教學，手機版的瑪利歐賽車跟 Switch 或是其他任天堂遊戲裝置上會來的比較不一樣，即使你是瑪利歐賽車的老玩家，可能也要習慣一下手機的操作方式，手機簡化了操作方式，為了讓大家可以更容易上手。

△ 操作上基本來說，用一隻大拇指就可以控制上下左右、道具，沒錯！就是主打一隻手就能完的瑪利歐賽車，熟悉基本的操作之後，就可以開始進入遊戲重點啦，瑪利歐賽車有個特色就是每兩週會舉辦一次巡迴賽，在比賽中收集星星就可以獲得新的角色新的車輛或滑翔翼囉！平常就破關賺星星啦。

△ 而比較進階的功能，像是跟線上的好友一起競賽或是多人遊戲等模式，都需要進行 7 個瑪利歐盃之後才可以解鎖，這邊就讓大家自己慢慢體驗囉，畢竟玩完 7 組關卡要花不少時間 XD 話不多說，趕快去下載起來吧~

下載：

瑪利歐賽車（Google Play 下載）

瑪利歐賽車（App Store 下載）