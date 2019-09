各家 Android 手機紛紛端出超強的夜拍功能時,iPhone 的使用者可能會對手上的手機開始產生懷疑,信仰不夠強的可能就跳槽了!?不過今天要給大家帶來一個好消息,這款「NeuralCam Night Camera」App,可以讓 iPhone 的夜拍能力起死回生,利用 AI 演算法,把黑夜拍成白天,沒燈拍成有燈,不過究竟畫質如何?我們繼續看下去~

△ 首先必須跟大家說,NeuralCam 不是免費 App,目前正在特價中,只要 4.99 美金,換算台幣大約 150 元。目前 iPhone 6 以上的機種都可以使用!沒錯 iPhone 6 以上的機種都要有超強夜拍了 ~ 系統限制必須為 iOS 12 以上版本。

下載之後,開啟就可以直接進行手持夜拍。

△ 拍攝過程中,必須等待個數秒鐘,這時盡量保持穩定,不要晃動,過幾秒後,頁拍照片就出現啦!讓我們看看以下幾張效果:

△ 左圖為 iPhone 內建相機所拍攝的,右圖為 NeuralCam 所拍攝的。從黑漆漆什麼都看不到的畫面變成看得出畫面,噪點和清晰度都是可以接受的!那麼 NeuralCam 的運作原理是什麼呢?

NeuralCam 運作原理

△ 其實跟 Google 的 Pixel 相機有異曲同工之妙,利用多張照片疊合,在透過 AI 演算法將每張照片合成,獲得最終較亮的照片。其中關鍵是 AI 演算法,演算法不同,最後所獲得的成像也會有所不同。

△ 除了 iPhone 6s 和 6s Plus 外,前、後鏡頭都支援夜拍,不同的 iPhone 型號,NeuralCam 會輸出不同尺寸的照片,以下為詳細機型對應尺寸,看看你自己是哪一種大小吧:

1280 x 960 - iPhone 6

1280 x 960 - iPhone 6 Plus

1920 x 1440 - iPhone 6s

1920 x 1440 - iPhone 6s Plus

1920 x 1440 - iPhone SE

1920 x 1440 - iPhone 7

2576 x 1932 - iPhone 7 Plus

1920 x 1440 - iPhone 8

2576 x 1932 - iPhone 8 Plus

2576 x 1932 - iPhone X

3088 x 2320 - iPhone XR

4032 x 3024 - iPhone XS

4032 x 3024 - iPhone XS Max

△ 從這幾張照片看起來,我覺得花費 150 購買 NeuralCam 是相當值得的,在幾張內建相機拍起來是無光源的,但在 NeuralCam 中卻可以看的到畫面,在微光、弱光的表現 NeuralCam 可以呈現出比內建相機更好的細節與清晰度,在這些效果下,當作花個 150 升級相機,我覺得是一筆很划算的投資啊!

下載:NeuralCam Night Camera ( App Store 下載 )