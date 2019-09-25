各家 Android 手機紛紛端出超強的夜拍功能時，iPhone 的使用者可能會對手上的手機開始產生懷疑，信仰不夠強的可能就跳槽了！？不過今天要給大家帶來一個好消息，這款「NeuralCam Night Camera」App，可以讓 iPhone 的夜拍能力起死回生，利用 AI 演算法，把黑夜拍成白天，沒燈拍成有燈，不過究竟畫質如何？我們繼續看下去～

△ 首先必須跟大家說，NeuralCam 不是免費 App，目前正在特價中，只要 4.99 美金，換算台幣大約 150 元。目前 iPhone 6 以上的機種都可以使用！沒錯 iPhone 6 以上的機種都要有超強夜拍了 ~ 系統限制必須為 iOS 12 以上版本。

下載之後，開啟就可以直接進行手持夜拍。

△ 拍攝過程中，必須等待個數秒鐘，這時盡量保持穩定，不要晃動，過幾秒後，頁拍照片就出現啦！讓我們看看以下幾張效果：

△ 左圖為 iPhone 內建相機所拍攝的，右圖為 NeuralCam 所拍攝的。從黑漆漆什麼都看不到的畫面變成看得出畫面，噪點和清晰度都是可以接受的！那麼 NeuralCam 的運作原理是什麼呢？

NeuralCam 運作原理

△ 其實跟 Google 的 Pixel 相機有異曲同工之妙，利用多張照片疊合，在透過 AI 演算法將每張照片合成，獲得最終較亮的照片。其中關鍵是 AI 演算法，演算法不同，最後所獲得的成像也會有所不同。

△ 除了 iPhone 6s 和 6s Plus 外，前、後鏡頭都支援夜拍，不同的 iPhone 型號，NeuralCam 會輸出不同尺寸的照片，以下為詳細機型對應尺寸，看看你自己是哪一種大小吧：

1280 x 960 - iPhone 6

1280 x 960 - iPhone 6 Plus

1920 x 1440 - iPhone 6s

1920 x 1440 - iPhone 6s Plus

1920 x 1440 - iPhone SE

1920 x 1440 - iPhone 7

2576 x 1932 - iPhone 7 Plus

1920 x 1440 - iPhone 8

2576 x 1932 - iPhone 8 Plus

2576 x 1932 - iPhone X

3088 x 2320 - iPhone XR

4032 x 3024 - iPhone XS

4032 x 3024 - iPhone XS Max

△ 從這幾張照片看起來，我覺得花費 150 購買 NeuralCam 是相當值得的，在幾張內建相機拍起來是無光源的，但在 NeuralCam 中卻可以看的到畫面，在微光、弱光的表現 NeuralCam 可以呈現出比內建相機更好的細節與清晰度，在這些效果下，當作花個 150 升級相機，我覺得是一筆很划算的投資啊！

下載：NeuralCam Night Camera ( App Store 下載 )