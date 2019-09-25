NeuralCam

各家 Android 手機紛紛端出超強的夜拍功能時，iPhone 的使用者可能會對手上的手機開始產生懷疑，信仰不夠強的可能就跳槽了！？不過今天要給大家帶來一個好消息，這款「NeuralCam Night Camera」App，可以讓 iPhone 的夜拍能力起死回生，利用 AI 演算法，把黑夜拍成白天，沒燈拍成有燈，不過究竟畫質如何？我們繼續看下去～

NeuralCam

△ 首先必須跟大家說，NeuralCam 不是免費 App，目前正在特價中，只要 4.99 美金，換算台幣大約 150 元。目前 iPhone 6 以上的機種都可以使用！沒錯 iPhone 6 以上的機種都要有超強夜拍了 ~ 系統限制必須為 iOS 12 以上版本。

下載之後，開啟就可以直接進行手持夜拍。 

iPhone 夜拍補強

△ 拍攝過程中，必須等待個數秒鐘，這時盡量保持穩定，不要晃動，過幾秒後，頁拍照片就出現啦！讓我們看看以下幾張效果：

iPhone 夜拍強化

△ 左圖為 iPhone 內建相機所拍攝的，右圖為 NeuralCam 所拍攝的。從黑漆漆什麼都看不到的畫面變成看得出畫面，噪點和清晰度都是可以接受的！那麼 NeuralCam 的運作原理是什麼呢？

NeuralCam 運作原理

iPhone夜拍App

△ 其實跟 Google 的 Pixel 相機有異曲同工之妙，利用多張照片疊合，在透過 AI 演算法將每張照片合成，獲得最終較亮的照片。其中關鍵是 AI 演算法，演算法不同，最後所獲得的成像也會有所不同。

NeuralCam Night Camera

△ 除了 iPhone 6s 和 6s Plus 外，前、後鏡頭都支援夜拍，不同的 iPhone 型號，NeuralCam 會輸出不同尺寸的照片，以下為詳細機型對應尺寸，看看你自己是哪一種大小吧：

1280 x 960 - iPhone 6
1280 x 960 - iPhone 6 Plus
1920 x 1440 - iPhone 6s
1920 x 1440 - iPhone 6s Plus
1920 x 1440 - iPhone SE
1920 x 1440 - iPhone 7
2576 x 1932 - iPhone 7 Plus
1920 x 1440 - iPhone 8
2576 x 1932 - iPhone 8 Plus
2576 x 1932 - iPhone X
3088 x 2320 - iPhone XR
4032 x 3024 - iPhone XS
4032 x 3024 - iPhone XS Max

iPhone 手持夜拍

△ 從這幾張照片看起來，我覺得花費 150 購買 NeuralCam 是相當值得的，在幾張內建相機拍起來是無光源的，但在 NeuralCam 中卻可以看的到畫面，在微光、弱光的表現 NeuralCam 可以呈現出比內建相機更好的細節與清晰度，在這些效果下，當作花個 150 升級相機，我覺得是一筆很划算的投資啊！

下載：NeuralCam Night Camera ( App Store 下載 )

NeuralCam Night Camera 不要再說 iPhone 夜拍爛，免換手機讓你 iPhone 再戰 10 年 相關文章

訪客留言

NeuralCam Night Camera 不要再說 iPhone 夜拍爛，免換手機讓你 iPhone 再戰 10 年 參考資料

Yahoo奇摩
APP下載 網路開店 買關鍵字 網路行銷 超贈點 聯名卡 帳號保護 全部服務 焦點 運動 ... 消息人士表示，林鄭月娥的報告中，提到若是能對示威者提出的五大訴求做出部分讓步，則有可能讓 ...
【跨年片】iPhone攝影達人都用這些App｜蘋果新聞網｜蘋果日報
還有「戲劇效果」工具可讓照片更富張力，一鍵套用的模式對於攝影初學者來說是不錯的 ... 的攝影者會擔心夜拍、暗處不好處理，就可以用第2個推薦的NightCap，這款App可調整 ... VSCO，免費下載，功能齊全，初階者、專業級都適用。
NeuralCam is the first Night Mode camera app for the iPhone
iPhone owners, rejoice! We know you’ve long gazed at the Night Sight that the Pixel range and others on the Android side of things have in envy. Now, you don’t have to limit yourselves to taking daytime selfies, as NeuralCam brings Night Mode to ...
‎NeuralCam Night Photo on the App Store
Read reviews, compare customer ratings, see screenshots, and learn more about NeuralCam Night Photo. Download NeuralCam Night Photo and enjoy it on your iPhone, iPad, and iPod touch. ... Bright, yes. But the colors are a bit skewed I hope they ...
NeuralCam is a new app for taking iPhoto photos in the dark - 9to5Mac
NeuralCam is an iPhone app that aims to bring to the iPhone the kind of ultra-low-light capabilities we’ve seen in some recent Android smartphones. Modern iPhones have gotten better and better at handling low-light photos. I put that to the test ...
A Better Camera 新一代 Android 相機 App 多功能拍出好照片
而如果我們現在的手機還能用，不換手機就要改進拍照體驗的方法，就是替換「相機 App 」了。在 Android 或 iPhone 上都有 ... 另外「 A better Camera 」也可以讓 我們替換快捷列的四種相機設定，如果你常常切換不同的測光、對焦模式，就可以把這兩個功能擺 ... ...
NeuralCam (@neuralcamapp) | Twitter
The latest Tweets from NeuralCam (@neuralcamapp). NeuralCam brings Night Mode to your iPhone camera.
Apps van de week: Dead Cells en NeuralCam
Overwin jezelf en een duistere wereld in Dead Cells en maak mooiere foto&#39;s in het donker met NeuralCam. Dead Cells Indiegame Dead Cells gooide vorig jaar al hoge ogen op spelcomputers en maakt nu succesvol de overstap naar smartphones en ...
NeuralCam - iPhone 夜景模式相机：把夜晚拍成白天- 小众软件
15 小時前 - NeuralCam 是一款iPhone 夜景模式相机，它通过AI 算法，不需要闪光灯、三脚架，就能够实现暗光条件下的拍摄，俗称把夜晚拍成白天。支持iPhone&nbsp;...
在App Store 上的「夜攝像機: 弱光攝影」 - Apple
閱讀評論、比較客戶評分、查看螢幕快照，並進一步瞭解「夜攝像機: 弱光攝影」。下載「夜攝像機: 弱光攝影」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。