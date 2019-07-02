一支拍照吸引人的手機須要具備哪些條件？第一就是白天拍照要好，第二就是夜間拍照要好，我只能說 ZenFone 6 夜拍沒有讓我失望，最早之前 ZenFone 的暗光鳥模式是低光源的解決方案，到 ZenFone 5 時夜拍也有不錯的表現，不過到了 ZenFone 6 有一種進步神速的感覺，我自己覺得已經能與他牌知名的夜拍手機平起平坐了！本篇文章將與大家分享夜拍的實測分享，而且所有的夜拍照片都是手持拍照，我只能說科技不斷在進步，換手機的確也需要加速囉！

上圖是我第一張拿著 ZenFone 6 夜拍的照片，拍照後有種莫名的興奮感，這真的可以了！可以了！以夜拍的能力來說沒有問題的，而且這是手持夜拍，已經是一種隨手拍夜景都好看的境界了！此時對於夜拍的能力大幅度的充滿信心，只想趕快去尋找更多夜景來證明他的強大，不要覺得我講話很浮誇，我真心就是這樣想啊！

夜拍的時候大概可以手持六秒，這時候請大家穩住自己的手機，不要太誇張的晃動就好，以我實際測試夜拍來說，似乎還沒有遇到失敗的，代表疊合圖片的技術是非常不錯的，以下就是夜拍的實測照片，考慮入手 ZenFone 6 的話，讓你心裡有個安心的底。

夜間拍照我比較喜歡 16:9 的比例，因為留太多上下也都是黑的，不如把主題集中即可，而且隨手一拍就有不錯的照片。

台南水交社這裡有許多新的藝術裝置，不管白天或是晚上都很好看，不過這裡現在並不是很熱門，但是其實是個很棒的拍照地點，只是晚上來拍照比較要注意蚊子和野狗的問題！







這個木造建築超級好看的！不過因為有一個家的感覺，晚上很多野狗聚在這裡^^，來這裡拍照還是結伴成行比較好。





這一處其實已經相當昏暗了，能有這樣的拍照亮度真的猛猛的！















熱鬧的街頭與復古的林百貨，在燈光比較充足的街景，ZenFone 6 的表現確實不錯，接近頂樓的燈光還有光束打在牆上，若不是透過夜景模式拍攝的話，可能就無法呈現這樣的細節。









夜間廣角的畫質有較為降低，不過這也不用太在意，目前有廣角的手機夜拍都是如此^^建議夜拍還是以主鏡頭為優先。





夜晚的藍晒圖文創園區，巷子內的燈光其實大多很昏暗，ZenFone 6 能拍成這樣是足夠的。

















天色快要完全昏暗的時候，我來到了安平運河邊，景色相當的優美，帶有暗藍色的天空的夜景相當的好看。

在夜景模式下，路邊商店的招牌不會整個過曝，其實打開原始的圖片，還能看清楚每個燈光招牌的文字，這就是夜景模式的厲害的地方，也可以說是 HDR 的表現相當不錯。

燈光的美倒影在運河上，雖然只是一般的街景，能有這樣的呈現也真的是好漂亮很好看！













夜間人潮滿滿的大魚的祝福，晚上真的讓安平熱鬧許多！

樓梯上方是個多彩的台灣形狀，也是很多攝影玩家喜愛的拍照取景唷！

夜間拍照總評，畫質是夜拍的重點，以 ZenFone 6 夜景拍照的可用信來說，是相當足夠的，雖然我覺得整體亮度少了一點點，只是至少照片品質是好的，若是要當成作品發表再調整一點點亮度就足夠，過去使用過每一代的 ZenFone 手機，ZenFone 6 的進步可以用突破來形容，手持六秒的夜拍讓照片疊合的成果更好，亮處不會過曝、暗處細節也有保留，該有的夜間拍照對比也是有的，這就是一張好看的夜景拍照，呼應到文章到一段所說的，白天拍照要好，夜間拍照要好，ZenFone 6 是一支值得信賴的手機。

ZenFone 6 全系列開箱文：

