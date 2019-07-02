ZenFone 6 的開箱文章大多主軸都在相機部分，這系列將與大家分享系統上的功能與 ZenFone 6 的跑分效能，搭載了高通 S855 處理器、 最高達 8GB 的記憶體、最高支援至 2TB 的儲存空間，打開智慧效能能達到 39 萬分，玩遊戲絕對順暢，還可以開啟遊戲精靈、應用分身等。再加上 5000 mAh 的大電池，搭配電力達人 APP 續航力開到最大，從此不用再帶行動電源出門啦！

ZenUI 6.0 優化了 Android 系統架構，包含有最近使用的應用程式、鍵盤體驗、電話體驗與觀看照片的體驗，優化後的速度相比其他廠牌旗艦機種都更加快速。使用 OptiFlex 可以更快速的開啟 App，混合式的演算法讓常用的 App 留存在記憶體之中，類神經網路預測接下來要使用的應用程式，這樣能讓常使用的 App 開啟速度更加快速，接著就實際大家感受系統上的功能。

ZenFone 6 玩機技巧快速看：

- ZenUI 桌面環境

- 通話錄音

- 系統設定一覽

- 應用程式使用統計

- 音效與震動

- 儲存空間、記憶體與檔案管理

- 電力達人

- 顯示設定

- 臉部解鎖與人體感測

- 智能管家

- 智慧快捷鍵、Google 助理、私密聆聽

- 遊戲精靈

- 進階功能

- 數位健康

- 效能跑分

ZenUI 桌面環境

△ ZenUI 6.0 的介面比較偏向是 Android 原生的畫面，相比以前的 ZenUI 來說感覺更加精簡了許多，Android 的可變性很大，大家都有能力改成自己想要的樣子，總之能支援 Google Play、Gmail 等等 Google 原生的應用程式就很棒了！XD

△ 相比以前的 ZenUI 來說應用程式算是精簡許多，華碩自有的應用程式似乎都消失了，不過這對我來說也還好，因為我通常似乎也只有用社群工具和 Chrome 而已，相信大家會慢慢找到自己需求的工具。雖然少了不少 APP，但卻整合了更多自有功能，如 AI 智慧亮度、智慧音量、智慧管家、電力達人。後面都會慢慢介紹到。

△ 下拉式選單對了解一支手機來說很關鍵，有沒有特殊功能很快就能知道，譬如說有看到智慧效能，能讓系統效能最佳化，優化應用程式的存取，讓開啟速度可以更加快速；具備有螢幕錄影功能，這點對我來說非常方便，螢幕教學就不用在尋求其他工具；戶外模式能讓音量更大聲，若是在戶外也能降低訊息電話漏接的頻率。

說到講電話，我想大家可能會有用到「通話錄音」的需求，雖然不希望用到，但是要用的時候不能沒有，ASUS ZenFone 6 就直接內建了這個功能，更進階一點還可以設定「自訂錄音對象」、「自動錄音」等。

△ 通話錄音完的音檔，可以查看日期、時間、長度與檔案大小。

△ 此外還有記憶體優化、自動管理與一鍵體檢智能管家，都是系統優化的功能。

△ 桌面工具可以方便更換螢幕圖式的文字顏色，內建還有很多好看的風景桌布，若有辦法存取出來就分享給大家，但是我無法^^。

△ 資料夾主題有格子 2x2、格子 3x3、堆疊與卡牌的模式可以選擇，讓你在使用上有更多不同的視覺選擇。

系統設定一覽

要了解一支手機，就是所有設定功能走過一次，就可以知道到底有哪修功能可以使用，這裡將與大家分享我覺得比較特殊的部分，因為我現在手邊也沒有原生的 Android 系統，我也不太確定是否式 ZenUI 6.0 的特殊功能，反正我覺得不錯的功能就會介紹，大家也參考參考囉！

無線基地台網路共用

△ 熱點分享算是頗普遍的一種運用，以前自己都要設定一組密碼才能告訴別人連線，現在內建有 QRCode 方式，對方只要掃瞄後就可以直接連線，這功能真心覺得不錯有夠方便。

應用程式使用統計

應用程式的設定功能基本上我很少很少使用，不過在 ZenFone 6 上我會建議大家可以進來走走，因為應用程式統計的功能太棒了！可以查看各種應用程式用了多久，使用頻率如何等等，如果是買給小朋友的手機，事後也能觀察使用狀態，坦白說真的超級方便唷！

△ 來看看每天使用手機多少時間？這個統計好可怕，一清二楚ㄟ！看來我每天使用手機不超過兩個小時，應該還算節制的吧！還可以查看每天接收通知的數量，每天都超過 1000 則也太多了吧！

△ 不同應用程式也可以分別查看使用時間，沒想到我 FaceBook 用那麼少ㄟ！！！這個分別查看功能真的可以用來查勤了～不得了不得了～

△ 應用程式最後還有緊急廣播的功能設定，國家級警報一定要讓你知道可以收到，此外還能接收警訊通知、緊急警報、每月測試用的訊息與區域更新廣播。

音效與震動

△ 智慧音量功能會依照環境音量而決定，在安靜的地方鈴聲就是小的，在吵雜的環境也會加大音量，還有戶外模式可以啟用，這個真的很適合我這種電話老是在漏接的人啊！這樣的智慧音量除了支援一般電話來電之外，也支援各種通訊軟體的來電唷！

△ 音效魔術師可以針對音樂播放來調整自己喜愛的模式，這點還真的頗不錯的，既然要透過手機來聽音樂，就調整到自己最喜愛模式來欣賞吧！

儲存空間、記憶體與檔案管理

△ 儲存空間可以快速看到目前裝置的空間分配，釋出儲存空間可以快速的移除應用程式，這功能不是移除快取而已，是將整個 APP 移除，大家可別直接太阿莎力就直接移除啊！

△ 查看儲存空間我會更推薦使用檔案管理功能，對於檔案的掌控會更清楚，也可以快速的分析各種檔案類型所佔據的空間，也可以很方便的找出大型檔案，這些都是非常方便清理系統空間的實用功能，若是在 Windows 上也要分兩種不同的軟體才可以達成。

△ 再進入儲存空間查看的話，會依照資料夾的總容量來排序，這真的是佛心來的超實用功能，檔案肥在哪裡都知道，若是要清理檔案的話會比較好下手唷！

電力達人

△ ZenFone 6 的電池容量為 5000mAh，就一般使用者的用量來說應該絕對足夠使用一天，若是省一點我看兩天都可以，以這樣尺寸的手機來說，續航力是相當不錯的，ZenUI 6.0 內建電力達人的工具，可以檢視電力使用的狀態，包含有自動啟動管理、電池管理、強化續航與電池保養四大功能。用電健檢是最快檢查電池的方式，譬如說檢查出來的有縮短螢幕進入休眠的時間、關閉不必要的應用程式與關閉定位服務。

△ 自動啟動管理可以避免應用程式自動啟動的問題，藉此來達到省電的功能，手機用久了大家都知道最耗電的就是社群與通訊軟體，如果可以把這兩類 APP 都關閉的話，我想省電效率應該超級超級高吧！基本上這樣的管理很像電腦的啟動程式或是服務，沒有絕對必要的就關閉，避免在背景執行浪費效能又浪費電。

△ 電池管理可以切換電池的使用模式，基本是平衡模式，省電有省電模式與超級省電模式，也具備有定時省電的功能，譬如說休息時間不用手機的話，不如就讓她既潤省電模式，這樣還可以預防網路的干擾，不是很棒嗎？

△ 強化續航是一個電池管理的捷徑，可以快速關閉服務，以及開啟很多樣的省電設定。電池保養可以在設定的期間內調整電流速率，將電池充飽到 100% 的電力，簡單來說就是延長電池壽命的充電方式，譬如說習慣期間充電，就設定睡覺那段時間就好了！

顯示設定

△ 顯示設定比較特別的地方就是可以更改系統配色，原本的白色是淺色，改成深色之後就是夜間模式啦！喜歡黑色風格的朋友們當然不能錯過。

△ 內建功能就可以修改字型，有優皮體、盈富體與盈黑體其他三種選擇。

臉部解鎖與人體感測

△ 臉部解鎖是很方便的一件事情，辨識率目前測試到現在還不錯，不過因為是翻轉鏡頭的原因，臉部辨識都要稍微等鏡頭翻轉，我想這點是比較需要注意的。

△ 此外還有一個 Smart Lock 人體感測的設定，簡單來說就是手機若是保持在你身邊，就會不用再次解鎖，或是可以設定住家範圍，在限定的區域內就不用解鎖，這樣的設計也是以人為出發點，有一定的方便性。

智能管家

△ 智能管家可以針對流量管理、記憶體優化、空間清理與隱私安全作優化，掃描之後可以使用一鍵優化功能，除了省電之外也讓系統釋出更多可用的效能。

△ 空間清理功能我覺得可以使用前面所介紹到的檔案管理功能來清理，基本上都是清除大的應用程式和檔案為主。隱私部分可以幫你清除近期使用的應用軟體與剪貼簿、掃描應用程式、未知來源的應用程式、讀取通知的權限、螢幕鎖定、通知顯示等等，基本上就是讓個人資訊加強隱私的設定。

智慧快捷鍵、Google 助理、私密聆聽

△ Google 助理若是有使用的話，就會知道他的方便性是很棒的，譬如說我常常請 Google 助理設定鬧鐘、詢問天氣等等，都是每天都會做到的事情，一般 Android 手機都是長按 Home 鍵來呼喚 Google 助理，ZenFone 6 有專屬的智慧快捷鍵可以使用，而且有不同的操作模式，譬如說按一下啟動 Google 助理、按兩下啟動 Google 助理回報最新狀態、長按可以直接與 Google 助理對談。

△ 智慧快捷鍵除了搭配 Google 助理使用之外，也可以自己設定想要的功能，能用的功能有勿擾模式、切換聲音模式、自動旋轉、螢幕截圖、開啟相機等，目前主要搭配系統功能為主，暫時還不能開啟當成開啟其他 APP 的快捷鍵。

△ 私密聆聽也是新的實用功能，一直以來使用 Google 助理都是透過喇叭把聲音放出來，若是一旁有很多人的話，搞不好就不太方便，私密聆聽功能開啟之後，當你把手機拿到耳朵旁邊時，就會透過聽筒來傳遞 Google 助理的回應，就不會大家都聽到，這點的設計還頗不賴的！

遊戲精靈

△ 手機遊戲越來越豐富，不少人選擇手機都以遊戲為主，遊戲精靈可以幫你加速系統效能、鎖定按鈕操作、鎖定觸控、錄影等等功能，甚至可以錄製巨集來重複動作。

△ 遊戲玩家還可以利用遊戲精靈來直播遊戲畫面，這個現在也是很熱門的一直影音行銷吧！

進階功能

△ 進階功能包含有前面提到智能管家、智慧快捷鍵、私密聆聽與遊戲精靈，接下來把一些也是很重要的進階功能一起帶給大家，譬如說在操作上有單手模式，連續點選兩下 Home 鍵就可以縮小螢幕，對手掌比較小的女生來說，會很實用！

△ 應用分身可以讓你帳號多開，相比其他品牌的手機的多開工具來說，ZenUI 直接把支援的 APP 都列給你，這算是頗方便的，目前支援的有 Facebook、Instagram、LINE、Messenger、YouTube、BBM、Linkedln、Pinterest、Telegram、Tumblr、Twitter、Viber Messenger、Wechat、Whatsapp、imo 與微博。

△ 使用 OptiFlex 可以更快速的開啟 App，混合式的演算法讓常用的 App 留存在記憶體之中，類神經網路預測接下來要使用的應用程式，這樣能讓常使用的 App 開啟速度更加快速。

△ 內建有多種手勢功能，譬如說常見的向下翻轉靜音、智慧接聽、雙擊關閉/喚醒螢幕，還有螢幕休眠時的各種快速手勢，指紋手勢支援下拉查看通知。

△ 螢幕錄影功能很好用，多虧了這功能，我才能在介紹人像拍照這篇文章中示範給大家看，唯一要注意的就是錄製前可以先設定聲音的來源是哪裡，可以是麥克風或是內部音源，還可以封鎖重疊通知，避免被其他通知所打斷錄影畫面。螢幕截圖部分可以從下拉式選單操作，或是長按應用程式件都可以。

△ 翻轉相機功能開啟之後，最下方的導覽列會多一個相機符號，讓你在使用有相機的工具時，多了方便翻轉相機的功能。

數位健康

△ 數位健康會幫你統計你每天手機使用狀態，這個跟前文所提到的應用程式使用統計有結合在一起，能分別查看每個 APP 每天的使用狀態。

△ 其中放鬆模式可以讓自己遠離手機，譬如說強制自己晚上 10 點之後就不要在玩手機，就把放鬆模式的開始時間設定在 10 點，之後讓螢幕進入灰階模式，這樣就知道要趕快休息了！

△ 零打擾選項會將手機自動靜音，就不會受到任何電話或是通知影響，放鬆模式就是望你能好好睡個覺對了！

△ 放鬆模式的設定可以依照每周有哪幾天、從幾點開始到幾點，或是鬧鐘後就取消，可以開啟的選項就是灰階還有零打擾。

效能跑分

△ ZenFone 6 的安兔兔跑分為 398521 分，依照我目前的實測來看在第一名ㄟ！

△ 3DMark 的跑分數據 Ice Storm 為 72658 分、Ice Storm Extreme 為 MAX、Sling Shot 為 7274 分、Sling Shot Extreme 為 5611 與 4900 分。

基本上系統效能與遊戲效能都是有的，我知道很多性能控的玩家，相信 ZenFone 6 不會讓你們失望的，再加上 ZenFone 6 有大大的全螢幕，使用爽度上也非常高吧！！！以上 ZenFone 6 的玩機技巧與系統功能介紹就到這裡，這篇真的比較硬一點，看完的人我也只能說辛苦囉！

ZenFone 6 全系列開箱文：

