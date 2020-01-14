ZenBook 14 UX434 筆記型電腦開箱評測

14 吋筆電是最多人能接受的大小，使用的方便性和攜帶都是最剛好的，這次分享 ZenBook 14（UX434） 是目前全球最小的 14 吋筆電，因為實際上是 13 吋筆電的機身大小，超級窄邊框設計高達 92% 的螢幕屏佔比，輕薄機身厚度只有 16.9mm，重量僅有 1.26 公斤，還有皇家藍金屬的機身。規格搭載了第 10 代 Intel Core i7-10510U 處理器、16GB 記憶體、1TB PCI-E SSD 與 Windows 10 Home 作業系統，竟然還有 NVIDIA GeForce MX250 獨立顯卡，此外還有搭配智慧觸控板 ScreenPad 2.0，觸控板又是一個小小的螢幕，到底有哪些實用功能呢？讓我們來看看開箱介紹吧！（直接購買：http://bit.ly/2ssHSat

ZenBook 14 UX434 筆記型電腦開箱評測

先來看看開箱內容，ZenBook 14（UX434） 筆記型電腦、充電器、USB 網路線還有附贈的筆電皮套。華碩附上皮套是很佛心的事情，入手筆電之後馬上就有第一層的保護。

ZenBook 14 UX434 筆記型電腦開箱評測

ZenBook 一直都是輕薄筆電的代名詞，跟兩年前的 ZenBook 14 相比體積縮小了 13% 那麼多，長寬從 324 x 225 mm 縮小到 319 x 199 mm，整體面積就相當於一張 A4 的紙張，對行動族群來說攜帶是非常方便的，而且重量也才 1.26 公斤。細看機身的金屬質感是非常不錯的，皇家藍搭配上華碩經典的同心圓設計，有非常不錯的金屬質感，拿在手上的感覺就非常非常棒了！而且有多項測試到達軍規等級的標準，包含有墜落測試、震動測試、高海拔測試、高溫測試與低溫測試。

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ZenBook 14（UX434） 這台筆電除了皇家藍的顏色之外，還冰柱銀的色款。

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不管是皇家藍或是冰柱銀，都是搭配上玫瑰金飾板，透過撞色效果來呈現出奢華感。

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初次摸到這台筆電除了被機身輕薄大小與質感所吸引之外，一定也會注意到全新智慧觸控板 ScreenPad 2.0，觸控板已經再也不只是觸控板，能將科技創意延伸到觸控板上真的很厲害，就像 MacBook Pro 的 Touch Bar 帶來了很多不同的應用，而 智慧觸控板的面積更大，能延伸的應用也更加多元，甚至在觸控板觀看影音都是可以的！

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智慧觸控板的應用提升筆電操作的方便性，想想傳統的觸控板就只是來取代滑鼠的操作，像我就是完全習慣外接滑鼠的人，觸控板真的就是多餘的，說不好聽一點就是浪費空間，而 ZenBook 14（UX434） 觸控板被 智慧觸控板所取代，在操作上就如同智慧型手機那樣的簡單直覺，基本的應用就包含有第二個小螢幕、切換模式、加入快捷選單、工作檢視、快捷鍵、手寫功能、文書輔助功能與數字鍵，文後會替大家一一介紹唷！

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最小的 14 吋筆電是如何辦到的？NanoEdge 打造了窄邊框的設計，而且是上下左右都是窄邊框，讓視覺有最好的效果，屏佔比高達了 92%，所以可以讓機身大小像是 13 吋的筆電一般。螢幕解析度為 1920 x 1080 FHD，100% sRGB 與 178 度廣視角技術，不管是側著看、斜著看影像都可以很清晰，色彩表現上也是很準確的。

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螢幕下方為 ErgoLift 軸承設計，當螢幕打開的時候，會讓機身底部微微的抬起，這樣的設計除了有更舒適的打字角度之外，底部也多了空氣流動的空間，因此也提升了散熱效果，也增強了音效的表現，這樣的設計一舉數得，我自己也很喜歡這樣的設計，我想正在選購筆電的使用者，也都會覺得這是很棒的使用者體驗。

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除了 ErgoLift 轉軸提供了舒適的打字角度之外，鍵盤觸感大家也不用擔心，1.4 mm 的按鍵行程打字會有比較好的回饋感。

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鍵盤背光有三種亮度，當在摸黑的環境下，這是非常需要的功能唷！

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聲音表現上有音效專家 Harman Kardon 的加持，加上華碩本就具備有 ASUS SonicMaster 聲籟技術，不管硬體與軟體技術都會透過金耳朵團隊優化到最佳狀態，讓聲音可以更宏亮而且不會失真。搭配上 智慧觸控板的使用，可以讓你更方便的聆聽 Spotify、KKBOX 或是 YouTube Music，說真的多了一個音樂管理面板，似乎聽音樂更享受了一些。

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雙喇叭在機身前端的底部，聲音效果真的很棒，比較沉重的低音也有，高音清脆的部分也非常足夠，偶爾工作疲憊時享受一下是非常不錯的，不管是 KKBOX、Spotify、Youtube Music 都該選一個付費給他訂閱下去，這樣聽音樂爽度才高。

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在外接 I/O 部分相當的齊全，在右側邊有 MicorSD 讀卡機、USB 2.0、音訊插孔。

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左側邊有 DC 電源輸入、HDMI 輸出、USB 3.1、USB Type-C 3.1。Wi-Fi 6 的連線支援到 802.11ax 的速度，就規格上的速度來看，若你的無線分享器也支援 801.11ax Wi-Fi 6 的話，傳輸速率可以到達 4804Mbps，坦白說我家的分享器都還追不上超高速的無線網路規格，除了能有更高速的網路傳輸之外，延遲也會相對降低。

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輕薄機身通常會搭載 U 系列的處理器，在電力上會有更好的續航力，ZenBook 14（UX434） 有 50Wh 鋰聚合物電池，續航力表現真的非常的不錯，依照我的實測來看，YouTube 連續播放兩個小時，電力還有 73%，最後大概五個小時左右自動待機。我覺得以我自己的日常作業來說是非常足夠的，譬如說一次工作時間大概四小時，這樣的電力綽綽有餘唷！

ZenBook 14（UX434） 效能評測

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△ Novabench 是我喜愛簡易性能跑分工具，不用使用太專業的評測工具，卻可以快速比較新舊電腦的效能差距，譬如我自己的電腦測出來的分數是 1163 分，這台 ZenBook 14（UX434） 的得分為 1574 分，等於效能大概是我現在電腦的 1.5 倍，以最簡單的工具來檢測效能上的差距。

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△ PCMARK 8 HOME ACCEREATED 的跑分為 3560 分。

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△ 接著來看看顯示卡效能的數據，快打旋風硬體效能評測得到 A 的分數。

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△ 3DMARK FIRE STRIKE 得到 959 分。

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△ 3DMARK SKY DRIVER 得到 3694 分。

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△ 3DMARK CLOUD GATE 得到 6643 分。

ZenBook 14 UX434 筆記型電腦開箱評測 ZenBook 14 UX434 筆記型電腦開箱評測

△ PCIe® 3.0 x4 介面的高效能固態硬碟 SSD，在速度上有非常優異的表現，CrystalDiskMark 測試出來的讀取速度高達 3353 MB/s、寫入速度有 2374 MB/s；AS SSD Benchmark 測試出來讀取速度有 2604 MB/s、寫入速度有 1448 MB/s。

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△ HD Tune Pro 測試持續的讀取數據，平均讀取速度也達到 1369 MB/s。

智慧觸控板操作使用介紹

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買了一台具備智慧觸控板 ScreenPad 2.0 的筆電，若沒有好好使用就是太浪費了！坦白說在我實際體驗智慧觸控板之前，常常在捷運站看到華碩筆記型電腦的廣告，深深覺得「觸控板」變成「 智慧觸控板」只是噱頭而已，也不覺得可以能方便到哪裡去，但是當我這次自己實際體驗之後，我真心覺得這個設計真的很好，譬如說我第一個想到就是上班族可以使用，電腦螢幕顯示工作畫面，智慧觸控板可以偷偷追劇，挖靠！這也真是太方便了～其實我自己工作時也是這樣的狀況，為了避免工作太過沉悶，我也是在前面擺台平板看看東西，方便性真的很棒唷！

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△ 上圖是智慧觸控板的預設介面，預設的功能有數字鍵、手寫、快捷鍵、文書輔助、Spotify 與 KKBOX 等等。

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△ 其實我想說的並不是這些內建功能有多好用，我覺得最好用的就是可以多一個小小螢幕的應用，譬如說我們常常有在一個螢幕上抄寫、比對文件的時候，就很適合將一部分的內容放在智慧觸控板上。

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△ 從智慧觸控板左下講點選觸控板的符號，整個螢幕就會反黑，或是過三指觸控也可以快速切換，就真的可以當成觸控板來使用，若是習慣使用觸控板的人來說，在切換上可能需要習慣一下，因為若你同時要利用這個第二螢幕又要操作鼠標的話，那麼的確要改變自己的直覺。像我習慣外接滑鼠的操作，大小螢幕的使用對我來說就非常方便。

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△ 常用的快捷鍵有複製、剪下與貼上等等，快捷鍵只要按一下，對於手指的使用更省力。

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△ 數字鍵盤是不錯的設計，像我自己使用筆電的時候，若是用鍵盤的上數字鍵會很不順手，這時候開啟智慧觸控板上的數字鍵盤，就比較符合我自己的操作習慣。

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△ 手寫輸入也支援，當不知道有些字怎麼打的時候，不如就用手寫吧！感覺好像更文青了！

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△ Slide Xpert、Doc Xpert 與 Sheet Xpert 主要都是要搭配上 Office 文書工具來使用，分別是搭配 PowerPoint、Word 與 Excel，讓文書處理上更有效率。

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△ 以上是 Slide Xpert、Doc Xpert 與 Sheet Xpert 的截圖操作，包含有常用的文字改變樣式、表格功能或是公式的使用，其實是個不錯輔助功能，對部分用戶來說有不同的方便之處。

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△ 前文有說到我最喜愛多一個小螢幕可以使用，所有的視窗在拖曳的時候，都會在螢幕上浮出裡個圖示，分別是「縮小到智慧觸控板」與「釘選到智慧觸控板」，這時候在將視窗拖曳到上面就可以了！當然除了這樣的方式之外，也是可以直接把視窗往下面拉，智慧觸控板就像是一個往下的延伸螢幕，拖曳到下方也是可以讓視窗到智慧觸控板。

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△ 上圖是整個瀏覽器視窗在智慧觸控板的樣子，在智慧觸控板當中的瀏覽器視窗也是可以縮小的，就如同一般瀏覽器視窗一樣，所以若是播放 YouTube 的影片，當然也可以放在智慧觸控板的視窗之中，或是聊天室窗也很適合放在下面。

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△ 常用的工具也能釘選在智慧觸控板當中，不過並不是所有軟體都可以被釘選，但是大多常見的軟體應該就是可以的。

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△ 邊打電腦可以邊追劇，上班再加上一個耳機，不要說我教壞你們，不過這真的太棒了！尤其現在正是 NBA 季賽的時候，智慧觸控板稍微看個比數也能心滿意足！

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△ 智慧觸控板可以調整亮度，然後用手再稍微遮掩一下，真的沒有人知道你在幹什麼啦！坦白說我會愛上智慧觸控板並不是虛擬數字鍵、捷徑、手寫等等功能，我是愛上第二個螢幕的使用，深深覺得能做的事情還有很多很多。

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△ 播放音樂也是非常棒的選擇，像是內建就有提供 Spotify 與 KKBOX 的軟體，加上 ZenBook 14（UX434） 的好音效，除了電腦工作的需求之外，影音的享受需求也被滿足了！那智慧觸控板到底還能幹嘛呢？一起來天馬行空一下，譬如說聊天室窗、看小說、看股票、看監視器、小遊戲打麻將、消除遊戲、遊戲自動練功、網管監控系統狀態、看即時新聞、視訊會議、看投影片等等等，感覺好像真的都可行唷！

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最後來心得總評 ZenBook 14（UX434），以前我選擇筆電當然是以性能為優先，以 ZenBook 14（UX434） 規格來看是絕對沒問題的，第 10 代 Intel Core i7-10510U 處理器加上 16GB 記憶體對很多人來說是綽綽有餘的，系統性能比我工作電腦還強大，那麼圖片與影音編輯都是沒問題的，更何況還搭載了 NVIDIA GeForce MX250 獨立顯卡，影音編輯與轉檔會有更佳的效能，在系統效能上也有 1TB PCI-E SSD 的加持，在運作的順暢度上是絕對非常棒的。再來說到智慧觸控板 ScreenPad 2.0，這次真的擄獲了我的心，沒想到 5.6 吋大的智慧觸控板可以帶給我不一樣的體驗，智慧觸控板的螢幕解析度非常不錯，讓小螢幕的更加實用，讓筆電內建雙螢幕的使用，這點是我非常推薦的唷！

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