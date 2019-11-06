YouTube Music

你聽音樂用 KKBOX 還是 Spotify？從今天開始又有新的選擇囉，YouTube  Music 正式在台灣推出，前 3 個月免費試聽，之後每個月的價錢 Android 149 元 / iOS 190 元，不要問我為什麼 iPhone 比較貴，信仰無價，當然你也可以免費使用，但就是有廣告。付費的好處就是音樂可以背景播放+無廣告+離線播放 (可下載音樂)，我個人覺得與其他音樂串流平台最大的不同及優勢就是，YouTube 可以聽到許多 Cover 版的音樂，有很多創作是 KKBOX、Spotify 上無法聽到的！

YouTube Music iOS 比較貴

△ YouTube Music 11/6 已在 Google Play 及 App Store 兩大平台正式上線，文章最後幫大家準備好載點了，點過去就可以直接下載，下載後開啟，選擇要登入的帳號即可。登入的最大好處就可以直接匯入 YouTube 播放清單。

YouTube Music 訂閱

△ 然後會跳出幾位歌手名單，複選幾位自己喜歡的歌手，之後 YouTube Music 會自動推薦相關的音樂。進入之後介面大家可能會覺得非常熟悉。

YouTube Music

△ YouTube Music 沒有付費也可以使用，但就是有廣告，然後不能下載音樂，最重要的是不能背景播放，但最重要的音樂內容本身，還是可以播放就是了，不過這樣就跟直接開 YouTube 聽音樂沒什麼兩樣，所以如果你沒打算付費，不用下載這款 App 直接用 YouTube 聽就可以囉。

YouTube Music 付費功能

△ 前 3 個月可免費試用，第四個月起每個月收費為新台幣 149 元，iOS 系統的朋友收費則為 190 元。說到收費，小編順便列出大家常用的幾個音樂串流服務給大家參考啦：

Spotify：149 元/月
KKBOX：149 元/月
Apple Music：150 元/月

YouTube Music 費用

△ 免費試用之後，就可以下載音樂囉！沒有廣告的感覺真是舒服～然後也能夠背景音樂播放。整體體驗下來，音樂真的非常豐富，就連許多音樂歌唱節目、Cover、素人自彈自唱都有，這絕對是其它音樂串流平台沒有辦法聽到的。

價位上 149 元的定價，很明顯是衝著其它音樂串流平台而來的，如果你常常在 KKBOX、Spotify 找不到自己想聽的歌曲，或許可以考慮轉移到 YouTube Music 喔！

下載：
YouTube Music 網頁版
YouTube Music ( Google Play 下載 )
YouTube Music ( App Store 下載 )

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