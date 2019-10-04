Youtube Premium 搶先開啟使用，有哪些功能

YouTube Premium 是 YouTube 的進階服務，不過目前在台灣區還沒有推出，那麼該如何搶先體驗看看呢？其實透過 VPN 到國外就可以開啟，不過這是一個付費服務，可以讓你有更好的 YouTube 體驗，開啟後可以先試用一個月，若是 Samsung Galaxy 的用戶，更可以擁有四個月的試用期，反正既然能免費體驗，不用白不用，用了也不吃虧啊！一起來看看 YouTube Premium 有哪些重要內容，以及如何開啟。

Youtube Premium 搶先開啟使用，有哪些功能

YouTube Premium 對大家來說最有感的就是無廣告的收視體驗，再來他也支援了背景播放，就算螢幕關閉還是可以繼續播放，此外可以儲存影片下載後離線播放，以及可以使用 YouTube Music Premium 全新的音樂串流 APP，有更好聆聽體驗。

YouTube Premium 走這裡：https://www.youtube.com/premium

如果你現在身處台灣，就會看到跟文章首圖一樣的訊息「YouTube Premium 目前尚未在台灣推出」、「台灣 • 目前尚未在您的國家/地區推出」，所以無法直接啟用。

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△ 最簡單的 VPN 方式我喜歡透過 Opera 瀏覽器，點選 VPN 馬上可以從國外連線。

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△ 連線 VPN 到國外之後，就可以看到免費試用的按鈕了！

Youtube Premium 搶先開啟使用，有哪些功能

△ 接下來我登入帳戶，他好像有偵測到我有 Samsung Galaxy 的設備，免費試用期可以到 4 個月，那當然要免費用力的試用囉！

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△ 接下來進入購買程序，可以透過信用卡或是 PayPal 來付款，之後進入結帳程序就可以完成。

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△ 已經成功啟用 YouTube Premium 囉！

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△ 接下來使用手機來操作，因為網頁版有些功能我還沒發掘出來^^。先來驗證一下帳號的資訊，確認在手機上也是 Premium，接下來在使用上可能還是有點受限，譬如說背景播放、下載功能還是需要連線 VPN 才能作用，若是無廣告服務就沒有差別，所以我覺得搶先體驗就是無廣告的爽度！

Youtube Premium 搶先開啟使用，有哪些功能

△ 上圖是沒有連線 VPN 的狀態，雖然影片下方有下載按鈕，不過就是反灰無法作用的。

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△ 手機連線 VPN（可參考 OpenVPN）之後，下載按鈕就可以使用，下載時還能夠選擇畫質，若是網路頻寬足夠，當然選擇高畫質的。

Youtube Premium 搶先開啟使用，有哪些功能

△ 影片正在下載中囉！下載後的影片會在媒體庫中當，目前大家可以先透過 VPN 的方式來連線下載影片，之後要觀看時就可以不用 VPN 了，只要想看都可以直接打開來看。

Youtube Premium 搶先開啟使用，有哪些功能 Youtube Premium 搶先開啟使用，有哪些功能

△ 影片播放同時可以回到桌面，YouTube 完全不會停止，會是一個浮動視窗在桌面，看影片的同時還可以繼續做其他事情！（要連著 VPN 到有開通 YouTube Premium 的國家才能使用）

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△ 螢幕整個關閉也可以繼續播放，黑屏播放功能終於不用借助其他 APP 了！（要連著 VPN 到有開通 YouTube Premium 的國家才能使用）

YouTube Premium 走這裡：https://www.youtube.com/premium

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