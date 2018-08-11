為什麼 iPhone 的傳輸工具這麼熱門呢？我相信大家應該都有同感，因為 iTunes 真的太太太難用了，我估計全世界只有 Apple 自己沒有發現吧！？今天要來分享一套 IOTransfer 專業工具，基本上我覺得功能已經完勝 iTunes，例如它可以影片轉檔後再一鍵傳入 iTunes，影片轉影片（不同格式）、影片轉音樂通通支援，除此之外還支援線上影片下載，複製貼上網址一鍵下載並導入 iPhone 中，支援 YouTube、FB、IG 已經是基本，偷偷告訴你，全球最大成人網站 PXXnhub 可以免登入會員直接下載，夠厲害吧！另外非常好用的還有 AIR-TRANS，讓 Windows 電腦也能像 Mac 一樣的 AirDrop 功能，從此用 iPhone 傳照片給 Windows 再也不用找傳輸線啦！總之一起來看備有這麼多實用功能的 IOTransfer 有多強大吧！
△ 哇，竟然有正體中文，歡呼～
△ 語言更改完畢後，就可以開始來辦正事啦，首先先安裝 Apple 的驅動程式！
△ 安裝完畢之後這邊就可以把 iPhone 插上連接電腦啦，若是插上 iPhone 之後 IOTransfer 還是沒有反應，解決方式可以打開 iTunes，確認看看 iTunes 有沒有連接到 iPhone，若 iTunes 有連接到 IOTransfer 卻沒有的話，可以嘗試看看重新開啟 IOTransfer，並重新連接 iPhone USB 傳輸線，重新連接後，看到 IOTransfer 上面的設定紐再旋轉就代表已經在讀取囉，若是讀取很久都沒有反應，再重新拔插 USB 傳輸線即可~
IOTransfer 一鍵傳輸功能
△ iPhone 順利連接電腦後，第一個開啟的頁面是 IOTransfer 的一鍵傳輸功能，這個功能可以將手機的媒體檔案、聯絡人快速傳送到電腦中，對於會定期備份 iPhone 照片的人非常適合，以我來說，會依照月份將照片傳到電腦中備份，這樣的好處是買小容量 iPhone 的人，永遠都不怕拍照空間不夠用，養成每月備份手機的情況，資料夾依據月份分類，未來找照片也會變得非常快速！直接依照照片、音樂、影片、聯絡人分類，選擇完畢後按下發送到 PC 就完成啦！
△ 這邊就用照片一鍵傳輸做示範，按下發送到 PC 後等待時間不會太長，照片通通都跑到電腦上啦！
△ 輸出完畢後檢查資料夾，照片輕輕鬆鬆就全部存到電腦裡啦！照片預設的儲存位置是在「本機文件」「IOTransfer」>「UsbTrans」>「iPhone」>「Photos」。
管理 iPhone/iPad 相簿
△ 還沒有使用 IOTransfer 之前從未想過，在 Windows 上管理 iPhone 相簿可以這麼這麼輕鬆，不論是從 iPhone/iPad 傳檔案到電腦備份，還是從電腦傳照片到 iPhone/iPad 都輕而一舉，甚至可以從電腦中快速刪除 iPhone/iPad 中的照片，解放在 iPhone 裡面刪照片刪半天的困擾！
△ 第一個功能一鍵傳輸是傳輸所有照片，偶爾要傳輸單一照片的時候，就靠第二個功能啦，選擇完照片之後，直接拖曳到電腦，就完成啦，真的超輕鬆！最貼心的是，iPhone 拍照的最新格式 HEIC 在傳輸中會自動轉檔為 Windows 可直接讀取的 JPG！
△ 當然音樂也是沒有問題的啦，電腦下載的音樂直接拉進 iPhone 裡，手機聽音樂不再是問題~
快速安全釋放 iPhone/iPad 儲存空間
△ 快速掃描 iOS 系統，並找出系統中的垃圾、暫存檔，解放空間寵是不足的你！以我使用 iPhone 的經驗，雖然系統老化的速度比較慢，但有一天手機還是會變慢的，其中一個原因就是系統卡了太多垃圾，IOTransfer 一鍵快速清理，可以快速將這些垃圾檔案清除，讓系統優化，跑得更順暢！
△ 我大概有一年沒清理系統中的垃圾了，因為 iTunes 沒有這個功能，平時沒事也不會想到要清理手機，一清理下來竟然掃瞄出了 100 多 MB 的垃圾檔案啊！
線上影片一鍵下載
△ IOTransfer 為了滿足大家的影音需求，把線上影片下載功能也整合進來，支援超過 100 個網站，常見的 YouTube、FB、IG 全都整合進去啦，甚至連大家最愛的 PXXnhub 也支援！這下真的要求番號了 XD
△ 複製網址後貼上即可，支援常見的影片格式有 mp4、avi、wmv、mkv 等！
iPhone Video Converter 影片轉檔
△ IOTransfer 支援影片轉檔功能，不用另外下載影片轉檔器，萬用影片轉檔，支援任何格式，常見的包括：MP4、MKV、AVI、MOV、FLV、MP3、M4A、AAC 等，無損影片轉檔，畫質不怕被一起被轉丟了，轉檔後支援一鍵傳輸到 iPhone 功能，這對於要把 YouTube 音樂轉成 MP3，在手機裡聽音樂的人來說，可以說是神氣一枚無誤啊！
video converter 影片轉檔：了解更多
AIR-TRANS 檔案傳輸
△ 無線傳輸 iPhone 照片、影片、音樂、文件到電腦，相反的從電腦也能快速無線傳檔案到 iPhone 中，就像 Windows 擁有 Airdrop 一樣，只需要確定手機和電腦是在同一個 Wi-Fi 環境下就可以運作，從此以後備份 iPhone 資料到電腦，再也不需要傳輸線啦！
△ 看到這個畫面後可以打開 iPhone 的 App 「AirTrans」，等待掃描，或者是直接用 App 掃描電腦畫面的 QRCode 連線即可。
△ 開啟 AirTrans 找到要傳輸的檔案後，按下下方的 Send to PC 即可傳送，若一直掃描不的話，可以直接掃描電腦畫面中的 QRCode 傳輸！
wireless iphone transfer 無線傳輸：了解更多
雖然 IOTransfer 是一款付費軟體，但它整合了許多功能，是許多 iPhone 檔案傳輸工具沒有的，像是影片轉檔、線上影線下載、無線傳輸、快速清理等，都是非常實用的工具，IOTransfer 有提供免費下載試用，若覺得好用再購買專業版也是一個不錯的方法！
iphone transfer software：官方網站
想要授權的可以走這裡：【限時免費】IOTransfer 3 Pro 強大的 iOS 管理工具，支援線上影音下載與檔案無線傳輸
（我覺得可能會不定期開放）
免安裝版：
IOTransfer 3 Free.7z（MediaFire下載）
IOTransfer 3 Free.7z（Rapidgator下載）
IOTransfer 3 Free.7z（ZippyShare下載）
IOTransfer 3 Free.7z（YunFile下載）
IOTransfer 3 Free.7z（本站下載）
檔案大小：56.36 MB
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