看 YouTube 不訂閱 Premium 也能去廣告、背景播放？最近小編發現 LibreTube 這款神器，它是一款類似於 YouTube Revanced 的工具，可以實現所有 YouTube Premium 的所有功能，像是背景聽 YouTube 音樂、看影片無廣告、下載 YouTube 影片等，如果你也是 Android 系統，那麼千萬別錯過這個 APP，趕快下載起來體驗看看無廣告的 YouTube 觀看體驗吧。

LibreTube 目前只能夠過 APK 的方式安裝，因此用 iPhone 的朋友可以跳過本篇。

安裝完畢後開啟就可以看到主畫面啦，雖然介面與 YouTube 不一樣，不過 YouTube 影片內容是可以搜尋到的。

點擊上方的放大鏡搜尋按鈕，就可以開始搜尋啦，下方就能夠看到 YouTube 影片搜尋結果啦。

點開影片之後播放就可以看到沒有廣告的 YouTube 影片囉，而且同樣可以訂閱自己喜愛的影片創作者。

退出 APP 後會變成子母畫面的瀏覽方式。

鎖定手機螢幕時，LibreTube 會持續在背景播放，音樂、影片不會被停止。

LibreTube 播放介面下方，還有下載按鈕，能夠直接下載 MP4、Webm 檔案影片檔案。下載 LibreTube 之後，完全不需要付費就可以享有 YouTube Premium 的功能：YouTube 無廣告、背景播放及影片下載，連結放在下方，用 Android 的朋友趕緊下載起來吧。

https://libre-tube.github.io/

下載：

LibreTube（APK 下載）