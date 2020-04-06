每次剪輯影片，都花大把時間在尋找適合的背景音樂嗎？今天小編要跟大家分享一個自己最近非常喜歡的免費音樂素材庫 Unminus，裡面收藏豐富的 mp3 音效、配樂，完全可免費使用，不管是商業使用、個人使用，且無須標註來源，Podcast、YouTube 影片剪輯、廣播節目背景音等，通通可以使用，有需要的朋友絕對不能錯過。你也可以參考：Free Stock Music 高品質影片背景音樂庫，大量 CC0 授權可商用音樂

Unminus 最大的特色就是界面乾淨，我個人認為給人一種無印良品風格的簡潔感，進入網頁往下滑就可以看到所有的音樂曲目。

完全不需要跳轉到其它業面，預覽播放音樂、下載全部在這個業面就可以一次完成，整個網頁也沒有廣告，按下播放鍵可直接播放音樂，下方的 DOWNLOAD 點擊後就會立馬下載到電腦，完全無需輸入 Email、個人資料或註冊會員。

Unminus 全站將背景作為音樂五種分類，開心、汙穢、元氣、重口味、放鬆、悲傷等，連分類都相當精簡 XD

在音樂版權的部分，大家可以不必擔心，在 Unminus 的所有音樂都是 100% 免費使用，包含商業、個人使用通通可以，唯一禁止就是販售 Unminus 上的免費音樂。若你常常發生背景音樂荒，趕緊將這個音樂素材庫收下來吧，順便分享給你有需求的朋友~

Unminus：https://www.unminus.com/