音樂素材免費下載

每次剪輯影片，都花大把時間在尋找適合的背景音樂嗎？今天小編要跟大家分享一個自己最近非常喜歡的免費音樂素材庫 Unminus，裡面收藏豐富的 mp3 音效、配樂，完全可免費使用，不管是商業使用、個人使用，且無須標註來源，Podcast、YouTube 影片剪輯、廣播節目背景音等，通通可以使用，有需要的朋友絕對不能錯過。你也可以參考：Free Stock Music 高品質影片背景音樂庫，大量 CC0 授權可商用音樂

音樂素材免費下載

Unminus 最大的特色就是界面乾淨，我個人認為給人一種無印良品風格的簡潔感，進入網頁往下滑就可以看到所有的音樂曲目。

音樂素材下載

完全不需要跳轉到其它業面，預覽播放音樂、下載全部在這個業面就可以一次完成，整個網頁也沒有廣告，按下播放鍵可直接播放音樂，下方的 DOWNLOAD 點擊後就會立馬下載到電腦，完全無需輸入 Email、個人資料或註冊會員。

影片背景音樂下載

Unminus 全站將背景作為音樂五種分類，開心、汙穢、元氣、重口味、放鬆、悲傷等，連分類都相當精簡 XD

Unminus

在音樂版權的部分，大家可以不必擔心，在 Unminus 的所有音樂都是 100% 免費使用，包含商業、個人使用通通可以，唯一禁止就是販售 Unminus 上的免費音樂。若你常常發生背景音樂荒，趕緊將這個音樂素材庫收下來吧，順便分享給你有需求的朋友~

Unminus：https://www.unminus.com/

Unminus 音樂素材庫，100% 免費下載可商業使用 相關文章

訪客留言

Unminus 音樂素材庫，100% 免費下載可商業使用 參考資料

Unminus - Free Premium Music for Your Projects Unsplash for ...
Hi, humbly said: I am the maker of Unminus. I&#39;m working on it beside my job and three children - towards a dream I had 3 years ago. I am aware&nbsp;...
Free Premium Music for Your Projects - Unminus
Free Premium Music for Your Projects. Royalty Free. Cleared for YouTube.
Unminus 為你的新專案提供免費MP3 音樂，可自由使用於個人 ...
2 天前 - 在Unminus 網站上的所有音樂檔案可免費使用於個人或商業用途，無需標示出處，在建立新東西時將音樂融入你的作品中，像是影片、播客、應用&nbsp;...
20大免費音樂音效下載網站，無版權素材商業影片也可用 ...
20個免費cc授權音樂素材網站，音樂類型多樣且下載方便，讓製作影片、報告，及工作需求的 ... 想從線上尋找一些不錯的音樂素材嗎？ ... 如果你想知道一些YouTube影片的背景音樂從何而來，那麼你來對地方了。 ... 網站有Creative Commons分類，可以下載別人的音樂，只需要簡單的點選即可下載、取得MP3檔案。
Royalty Free Premium Music | Unminus.com by Unminus on ...
Search. Cancel. ×. Listen on the SoundCloud app. No more previews, just full tracks. Try SoundCloud Go+. Royalty Free Premium Music | Unminus.com&nbsp;...
OpenShot 免費中文版影片剪輯軟體，何必用精簡版的威力導演
OpenShot下載後直接安裝即可，雖然安裝時只能選英文，但打開軟體後，可以看到繁體中文介面已經內建。 此外 OpenShot 提供了多軌剪輯影片與聲音頻道功能，也有很多內建的影片特效、字幕特效，都可以像是威力導演一樣拖曳直接套用。
Unminus | Free Listening on SoundCloud
Stream Tracks and Playlists from Unminus on your desktop or mobile device. SoundCloud Unminus Free Premium Music for Your Projects www.unminus.com All songs on www.unminus.com are 100% free to use. no rules. no credits. royalty free. Read ...
Numinous | Definition of Numinous by Merriam-Webster
Numinous definition is - supernatural, mysterious. How to use numinous in a sentence. numinous and Supernatural Numinous and Supernatural Numinous is from the Latin word numen, meaning &quot;divine will&quot; or &quot;nod&quot; (it suggests a ...
軟體王2020-軟體資訊網站! - softking.com.tw
AutoFB 2020 網際搜尋 可以萃取FB粉絲專頁上的公開資訊,做為行銷用途.。 可萃取粉絲專頁上的公開資訊,做為行銷用途. 例如:粉絲專頁名稱,Email,手機號碼,官網等資訊,並轉為Exce表,方便做為後續行銷之用. 運用在 B2B的行業行銷上用途非常強大, 例如:只想找咖啡廳,診 ...
Unminus - YouTube
Free Premium Music for Your Projects. (Inspired by Unsplash) All music published on Unminus can be used for free. You can use it for commercial and non-comme...