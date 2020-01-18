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進入 Free Stock Music 首頁就可以看到詳細的分類，曲風、授權方式、音樂長度等...，也可以透過關鍵字搜尋的方式來快速找到配樂。

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這時將滑鼠移動到 Free Download .MP3 File 就會出現音樂相關的授權方式，要使用之前最可以詳細的閱讀一下相關規範喔~看看是否可授權商業使用。若沒問題的話直接點擊就會直接下載到電腦囉！

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