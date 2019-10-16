音效庫推薦

YouTube 免費音樂素材都用膩了嗎？還有沒有其它免費音樂素材？其實 Adobe 就有提供大量的免費音效提供大家使用，在 Adobe Audition 裡面就可以看到，共有超過 1.1 萬種音樂素材可以使用，免登入、免註冊、免費下載，這樣的實用資源似乎很少人知道，大家如果有看到這篇文章，就趕快收藏到你的瀏覽器書籤中，未來要使用直接打開就可以啦~你也可以參考：Sample Focus 免費音效素材下載，提供多種樂器音效，個人、商業用途免費使用

音效庫推薦

△ 進入 Adobe Audition 就可以看到啦，分為音效、循環音兩個部分，雖然介面沒有其它音樂素材網站來的華麗、美觀，但它是用數量來取勝的，光是音效的部分就有超過 1 萬種，另外更有超過 1000 首配樂可以下載～

免費音樂素材

△ 點擊進去就可以看到次分類啦，大家可以發現到檔案都很大，因為下載下來是打包一整組的，而不是下載單個檔案，直接整組下載下來挑也比較快速囉！

免費音效下載

△ 下載下來解壓縮之後，就可以看到裡面還有依照資料夾做不同的分類。直接點開就可以馬上使用啦。這些音樂素材使用 Adobe EULA 授權，可以免費使用、展示、修改、再製等...唯一的限制就是不能主張其商標權及其它衍生關係。有需要的人就自己收藏起來囉～

Adobe Audition：https://offers.adobe.com/en/na/audition/offers/audition_dlc.html

Adobe Audition 超過 1.1 萬個免費音效，用膩 YouTube 音樂庫的新選擇 相關文章

訪客留言

Adobe Audition 超過 1.1 萬個免費音效，用膩 YouTube 音樂庫的新選擇 參考資料

免費軟體 – 免費資源網路社群
思源宋體 Noto Serif CJK 字型免費下載！Google、Adobe 再次攜手推出開放原始碼字體 Apple Music 登陸台灣！免費三個月試用音樂串流服務，不聽音樂要幹嘛 ...
这几个音效和背景音乐素材网站,值得收藏! - 知乎
Adobe几千个免费无版权音效包。 ... Adobe Audition Sound Effects. 2. ... 提供了许多不同类型的音乐资源，你可以下载任意一首音乐，直接右键音频另存为下载 ... Jamendo上的所有音乐都是由独立艺术家创作的，个人使用都免费。
免費的Audition | 下載Adobe Audition 完整版
免費下載Adobe Audition 完整版。使用功能完善的工具組合(包括多音軌、波形和光譜顯示) 來混音、編輯及建立音訊內容。立即開始使用您的免費試用版。
超過 150 個免費無版權音樂下載，影片背景音樂不侵權，感謝YouTube - 李介介的介入影像
YouTube 推出免費免版稅配樂庫 Audio Library 約 150 首mp3可以自由下載，並可用於任何合法用途，不限於 YouTube 視頻配樂的用法，上面這部肉呆橘子貓影片中的背景音樂，就是使用 YouTube 免版權音樂，以後大家製作影片就可以不用花大錢買音樂素材了 ...
Adobe Audition 1.5 的免費下載點 謝謝!! | Yahoo奇摩知識+
我現在很需要這個軟體 但是買起來又太貴 而且我是一個學生 沒什麼多餘的錢去買 所以想找免費下載點 不過現在我都找不到了 要不然就是找到卻已經連不到了 所以想請知道的大大們 幫 ...
【adobe audition】Adobe Audition 3.0中文版-ZOL軟體下載
Adobe Audition是一個專業音頻編輯和混合環境，前身為Cool Edit Pro。Adobe Audition 3.0中文版專為在照相室、廣播設備和後期製作設備方面工作的音頻和視頻專業人員設計，可提供先進的音頻混合、編輯、控制和效果處
Download the latest version of Adobe Audition free in English on CCM
Adobe Audition. started as the simple sound editor called Cool Edit Pro. It has now evolved into a multi-track recording tool, which offers all the necessary tools expected from Adobe products. Standard features for editing audio files are ...
Adobe Audition 學習與支援
開始使用Adobe Audition。從社群論壇尋找教學課程、使用手冊、常見問題解答以及說明。
建立播客(Podcast)、播客編輯軟體| Adobe Audition
使用Adobe Audition 為您的聽眾製作和匯出高品質的音訊內容，您會發現原來建立播客可以如此迅速。
10大免費音樂音效素材下載網站：商業影片也能用上！ - 電腦玩物
這是一個相對專業的配樂素材下載網站，提供音樂家們上傳自己的素材，也可以下載別人的素材，大多音效或背景音樂都是免費可商業使用的，只是&nbsp;...