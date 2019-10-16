YouTube 免費音樂素材都用膩了嗎？還有沒有其它免費音樂素材？其實 Adobe 就有提供大量的免費音效提供大家使用，在 Adobe Audition 裡面就可以看到，共有超過 1.1 萬種音樂素材可以使用，免登入、免註冊、免費下載，這樣的實用資源似乎很少人知道，大家如果有看到這篇文章，就趕快收藏到你的瀏覽器書籤中，未來要使用直接打開就可以啦~你也可以參考：Sample Focus 免費音效素材下載，提供多種樂器音效，個人、商業用途免費使用

△ 進入 Adobe Audition 就可以看到啦，分為音效、循環音兩個部分，雖然介面沒有其它音樂素材網站來的華麗、美觀，但它是用數量來取勝的，光是音效的部分就有超過 1 萬種，另外更有超過 1000 首配樂可以下載～

△ 點擊進去就可以看到次分類啦，大家可以發現到檔案都很大，因為下載下來是打包一整組的，而不是下載單個檔案，直接整組下載下來挑也比較快速囉！

△ 下載下來解壓縮之後，就可以看到裡面還有依照資料夾做不同的分類。直接點開就可以馬上使用啦。這些音樂素材使用 Adobe EULA 授權，可以免費使用、展示、修改、再製等...唯一的限制就是不能主張其商標權及其它衍生關係。有需要的人就自己收藏起來囉～

Adobe Audition：https://offers.adobe.com/en/na/audition/offers/audition_dlc.html