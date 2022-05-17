你都找不到符合需求的音樂素材嗎？最近小編發現一款酷的，Sampld 免費音樂素材庫，跟別人最大的不同，就是他們家的配樂、背景音樂通通可以自訂音調、曲速，而且皆能免費商業使用，如果你經常找不到合適的音樂素材，那把 Sampld 收藏下來就對了，高客製化且高品質的音樂素材就在這啦。如果你還是找不到適合的音樂，小編再推薦你一款 filmmusic 裡面收藏上千首背景音樂隨你用。

進入 Sampld 之後，就可以看到上方的搜尋欄位，以及所有音樂素材的縮圖，需要分類的話，上方也有各式風格的音樂分類可以點選。

找到自己有興趣的分類時，在下方的縮圖可以看到音樂長度、曲風、音調，點擊播放則可以預覽播放音樂。

點擊縮圖後，就可以看到下載按鈕啦，點擊 Download 之後，會需要登入 Sampld 會員才可以完成下載，大家就快速註冊一個吧。

最後輸入你需要的音調，C、D、E、F、G、A、B 什麼音調都有，要半音也能，最後調整你要的速度，點擊 Confirm 就可以下載囉！

關於 Sampld 授權的部分，它們官網提到，所有音樂素材都是能夠免費使用的，包含商業使用，不過也是有禁止的用途，像是將這些曲目打包下載或是複製到類似的音樂素材網站。連結小編放在下面啦，趕快去逛逛有沒有自己想用的素材吧。

傳送門：Sampld 免費音樂素材庫