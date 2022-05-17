你有發現 YouTube 倒讚數（不喜歡按鈕）不見了嗎？YouTube 為了保護創作者，將 YouTube 倒讚數通通隱藏起來，雖然觀眾還是可以點擊，不過看不到倒讚數量，其實後台還是有紀錄數據的，只是我們看不到，身為觀眾的我們如果想看到倒讚數，還是可以透過外掛來實現，今天小編就來與大家分享如何透過 Return YouTube Dislike 外掛，找回消失的 YouTube 倒讚數。

你是不是沒有發現呢？YouTube 影片下方的「不喜歡」數字已經不見了！YouTube 基於要建立創作者友善的環境，與 Facebook 一樣，只保留了「讚」數。觀眾其實還是可以按「不喜歡」的，只是前台不會顯示數量。

透過 Return YouTube Dislike 外掛就可以把「倒讚數」抓回來，文章後方有 Chrome 外掛下載連結，大家可以點擊新增到你的瀏覽器中。

新增完畢後，什麼都不用作就可以看到 YouTube 影片下面的「不喜歡」次數已經回來啦！

點擊 Return YouTube Dislike 圖示，還可以自訂數量樣式、顏色等，如果你是 YouTube 重度使用者，就趕快去下載起來吧，小編將 Return YouTube Dislike 連結放在下面啦。

下載：

Return YouTube Dislike ( Chrome 下載 )