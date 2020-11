之前曾經說過,影音下載工具千萬別錯過 AnyVid,而這一款 AnyMusic 是 AnyVid 的姊妹工具,坦白說只是換個名稱,功能上基本上換湯不換藥,支援超過 1000 個影音網站的影音下載,包含常見的 YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud、Audiomack 與 Vimeo 等等影音平台,雖然主打音樂 MP3 的下載,不過影片 MP4 的下載也沒有問題,真是一款不可多得的方便工具,雖然說介面是英文的,不過有看到的朋友記得要大家告訴大家收下喔!

△ 從活動頁面輸入自己的信箱、密碼與名稱,這次的活動為新用戶限定,所以必須用沒有註冊過的帳號,之後點選 Get if for free。

△ 活動沒有取得序號,可以直接下載軟體,或是到文末下載幫大家打包的免安裝版。

△ 開啟軟體後點選右上角的 Login 來登入剛剛新註冊的帳號。

△ 登入後就可以看到使用是沒有限制的,不用輸入任何序號唷!

△ 使用方式超級簡單,在 Search 部分貼入你要下載的影音網址,也可以用搜尋的,支援的 YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud、Audiomack 與 Vimeo 等等影音平台,完整的支援列表開啟軟體就可以查看。

△ 送出之後就會列出你要下載影音內容,主要還是 MP3 音樂檔案下載,不過也可以開啟影片的下載,選取好想要下載的格式之後,點選 Download 開始下載。

△ 其實 AnyMusic 也有內建瀏覽器模式,可以直接開啟支援的影音網站,就像平常瀏覽網頁是相同的。

△ 到影音頁面之後,可以點選右下角的下載按鈕。

△ 接著就可以選擇要下載的影音格式,選定之後一樣 Download 下載囉!

https://www.amoyshare.com/anymusic-downloader/

免安裝版:

AnyMusic 9.2.1.7z(GOOGLE下載)

AnyMusic 9.2.1.7z(1DRV下載)

AnyMusic 9.2.1.7z(MEDIAFIRE下載)

AnyMusic 9.2.1.7z(RAPIDGATOR下載)

AnyMusic 9.2.1.7z(MEGA下載)

檔案大小:71.13 MB