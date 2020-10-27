AmoyShare AnyMusic 線上影音下載音樂 MP3 與影音檔案 MP4

之前曾經說過，影音下載工具千萬別錯過 AnyVid，而這一款 AnyMusic 是 AnyVid 的姊妹工具，坦白說只是換個名稱，功能上基本上換湯不換藥，支援超過 1000 個影音網站的影音下載，包含常見的 YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud、Audiomack  與 Vimeo 等等影音平台，雖然主打音樂 MP3 的下載，不過影片 MP4 的下載也沒有問題，真是一款不可多得的方便工具，雖然說介面是英文的，不過有看到的朋友記得要大家告訴大家收下喔！

限時免費：https://www.amoyshare.com/promotion/anymusic/

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△ 從活動頁面輸入自己的信箱、密碼與名稱，這次的活動為新用戶限定，所以必須用沒有註冊過的帳號，之後點選 Get if for free。

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△ 活動沒有取得序號，可以直接下載軟體，或是到文末下載幫大家打包的免安裝版。

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△ 開啟軟體後點選右上角的 Login 來登入剛剛新註冊的帳號。

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△ 登入後就可以看到使用是沒有限制的，不用輸入任何序號唷！

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△ 使用方式超級簡單，在 Search 部分貼入你要下載的影音網址，也可以用搜尋的，支援的 YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud、Audiomack  與 Vimeo 等等影音平台，完整的支援列表開啟軟體就可以查看。

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△ 送出之後就會列出你要下載影音內容，主要還是 MP3 音樂檔案下載，不過也可以開啟影片的下載，選取好想要下載的格式之後，點選 Download 開始下載。

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△ 其實 AnyMusic 也有內建瀏覽器模式，可以直接開啟支援的影音網站，就像平常瀏覽網頁是相同的。

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△ 到影音頁面之後，可以點選右下角的下載按鈕。

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△ 接著就可以選擇要下載的影音格式，選定之後一樣 Download 下載囉！

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免安裝版：
AnyMusic 9.2.1.7z（GOOGLE下載）
AnyMusic 9.2.1.7z（1DRV下載）
AnyMusic 9.2.1.7z（MEDIAFIRE下載）
AnyMusic 9.2.1.7z（RAPIDGATOR下載）
AnyMusic 9.2.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：71.13 MB

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