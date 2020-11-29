YT1s.com 線上免費 Youtube 下載器，支援 MP3、MP4、3GP、WERBM、M4A 格式！

YouTube 下載工具網路上百百種，但你知道有一次支援 5 種檔案格式的下載器嗎？就是這款 YT1s.com 線上免費 Youtube 下載器！YT1s.com 不僅網頁乾淨無廣告，還支援 MP3、MP4、3GP、WERBM、M4A 格式，可說是非常難得一見的 Youtube 下載工具，YT1s.com 下載速度快易操作，且在 Windows、Mac、Android、iPhone 上都可使用，也可將檔案上傳到 DropBox 和 Google 雲端中，這麼方便的線上 YouTube 下載器大家一定要來試試！更多好用的 YouTube 下載器請參考這篇：一輩子都記得 YouTube 下載只要改成 9iTube

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打開 YT1s.com 網站後，你會看到非常乾淨無廣告的首頁，首頁上方有「Youtube Downloader」、「Youtube to MP3」、「Youtube to MP4」三種功能選項，不過「Youtube Downloader」已包含了轉 MP3、MP4 的功能，所以我們在 Youtube Downloader 的頁面做使用就可以了。

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YT1s.com 剛進來是英文介面，若你看不懂英文，網站右上角有語言轉換功能，可點擊轉換成繁體中文，讓你更好操作。

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往下滑你會看到速度快易操作、沒有限制、100% 安全和乾淨、支援所有平台、支援完整文件格式、支援雲端上傳等 6 種 YT1s.com 網站特色。

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接著你可以到 YouTube 網站中，選一個你想下載的影片，將影片網址複製貼到 YT1s.com 網站中便按下「轉換」。

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按下「轉換」之後，網站就會顯示你的影片下載資訊，若你更換影片畫質與格式的話，請點擊倒三角形按鈕。

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影片最高支援到 1008p 無法在更高了，檔案格式也不像網站中所提到的 5 種，只有顯示 MP4、3GP、MP3，不知道是這個影片沒支援還是怎樣（大家之後可以自行試試其他影片），選好要轉換的的格式後，就可按下「Get link」開始轉換。

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轉好之後直接點擊「下載」，就可將影片下載到電腦中。YT1s.com 在 Windows、Mac、Android、iPhone 上都可使用，且網站乾淨無廣告下載又快速，雖然影片僅支援到最高 1080p，不過還是很方便，有興趣的朋友，可以將這款乾淨的 Youtube 下載器收藏起來喔！

YT1s.com：https://yt1s.com/zh-tw

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