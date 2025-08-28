限時免費 WinXvideo AI 讓模糊影片影像變清晰，我要的畫質提升就在這
- AI 影片增強：支援高達 4K、HDR 的畫質提升與強化，搭配 GPU 加速，打造如電影院級的視覺呈現。
- AI 影像修復：能對老舊照片進行去噪、柔焦校正、清晰化，以及人臉細節復原等處理。
- AI 影片穩定與補幀：自動減少抖動、運鏡失焦，並提升畫面幀率至最高可達 480fps，實現慢動作效果或流暢度翻倍。
- 格式轉換、壓縮與錄製：全面支援 370 多種輸入與 420 多種輸出格式，讓 4K/8K 影片轉換快速又保有畫質，甚至可壓縮至原始大小的 10%（縮減達 90%），適合分享與儲存。
- 除此之外，它也包含基本的影片剪輯：合併、裁切、翻轉字幕匯出等功能，一個介面就能整合操作流程，非常適合創作者快速處理多媒體素材。
WinXvideo AI 軟體操作實測 WinXvideo AI 是款非常全面的影音工具，包含有圖片 AI 的強化、影片 AI 的強化、影片轉換、影片下載螢幕錄影的功能等等，最早之前的 WinXvideo 並沒有 AI 功能，如今強化版的 WinXvideo AI 把 AI 功能新增在軟體當中，對這款軟體來說是大大的加分，像是 plus 加上 plus 那樣的感覺，軟體的靈魂不再是影音轉檔，而是對於影像與影片的優化，以下就趕快來看看強大的展示吧！ 回憶值得珍藏，至少在我這年代是也是伴隨著數位照片成長的，把以前低畫質的照片提升畫質是最需要的。將圖片加入 WinXvideo AI 之中，就會開始自動最佳化你的照片，可以設定突變放大兩倍、三倍或是四倍，或者設定自己想要的解析度，運算之後馬上可以預覽畫面，也馬上可以知道與先前照片的差距，不只是圖片的放大而已，感覺好像真的原就是一張高解析的照片。 攝影玩家在拍照現場光線比較不足的時候，取捨下使用高 ISO 來拍攝，相對的畫面噪點就會比較多，這時候也可以透過 WinXvideo AI 來處理這類的照片，完全的提升照片畫質，這對攝影師來說是非常實在的功能，在低光源或是動態的攝影中，高 ISO 所損失的畫質通通可以幫你彌補回來。 擁有手機人人都是錄影大師，已經太多人習慣用影片記錄生活，還有許多運動攝影等等的，可以替大家保留很多生活的紀錄！以上圖騎機車的影片為例，錄影畫面難免會有些震動之類的，可以透過穩定的功能，將些微震動的影片的畫面穩定下來，我們雖然沒有一流的錄影設備，不過我們可以透過後製的方式來提升影片觀看舒適度。 現在很多動畫影片都有數位重製版，可以將以前低解度的影片，提升畫質到高解析度影片，這類畫質的提升在動畫影片效果是最明顯的，WinXvideo AI 也內建這樣的畫質提升功能，以前收藏的動畫很好看，就差在畫質不佳，不妨自己提升看看，配合大螢幕會有更好的視覺享受啊！此外還有具備插入影格的功能，如果影片的動態內容不夠滑順，覺得有卡頓的感覺，可以透過插入影格的功能來補幀，強化自己的影片！整體而言，WinX Video AI 是目前市面上少有的整合 AI 影音增強功能，同時兼顧效率與易用性的影音工具。不論你是要重現童年回憶、創作高質感影片內容，這套工具應該都可以成為你強大的助手，影片大師就你！更多軟體介紹可以參考官網：https://www.winxdvd.com/zh/winxvideo-ai/
限時免費活動別錯過：https://www.winxdvd.com/giveaway/convert-video-free-zh.htm
超值終身授權很划算：https://www.winxdvd.com/zh/winxvideo-ai/special-deal.htm