AI 越來越普及也越來越發達，你有跟上 AI 的腳步了嗎？隨著 AI 技術的進步，影像與影片的處理也進入 AI 時代，畫質強化不再是專業玩家的強項，現在只要有 WinXvideo AI 你跟我都能辦到！不管老照片與懷舊影片的修復、低解析度影片的提升、音訊降噪等等，都可以輕鬆的透過 WinXvideo AI 來完成，集合影像與影片增強、格式轉換、影音下載與螢幕錄影功能，真的是一款全方位的影音工具，不論你是內容創作者、攝影師、家庭影片修復愛好者，或是想提升影片整體質感的使用者，這套工具都能全面協助你完成高品質的創作。如今放在眼前限時免費的機會，提醒大家千萬不錯過了！

限時免費不要錯過

限時免費：https://www.winxdvd.com/giveaway/convert-video-free-zh.htm

△ 進入活動頁面之後點選「免費獲取」。

△ 填入信箱之後再點選「免費獲取」。

△ 接著應該就可以順利取得這次的活動序號，點選「免費下載軟體」就能取得軟體安裝檔案。

△ 下載安裝裝檔案後直接安裝軟體。

△ 開軟體輸入信箱與剛剛所取得的活動序號，點選「啟用」就可以順利啟動囉！

終身授權限時優惠

限時優惠：https://www.winxdvd.com/zh/winxvideo-ai/special-deal.htm

好用的軟體機會不等人，錯過限時免費的機會有可能就終身錯過！好用的東西大家會去購買，好用的軟體希望大家也不要錯過，如果 WinXvideo AI 是你影片處理的一把好刀，那麼真的值得趁限時優惠的時候來購買，終身授權可以不斷的更新軟體，享有最新的功能與技術，這不是限時免費版本可以擁有的唷！

這時候購買 WinXvideo AI 還有送兩款超級優質的工具，第一款是 WinX MediaTrans 最佳的 iPhone 傳輸工具，第二款也是具備 AI 加持的 Aiarty Image Matting 圖片去背工具，兩款都是在站內大力推廣過的優質軟體，能以台幣 900 元左右購入是非常划算的投資！

WinX Video AI 主打以下功能
  • AI 影片增強：支援高達 4K、HDR 的畫質提升與強化，搭配 GPU 加速，打造如電影院級的視覺呈現。
  • AI 影像修復：能對老舊照片進行去噪、柔焦校正、清晰化，以及人臉細節復原等處理。
  • AI 影片穩定與補幀：自動減少抖動、運鏡失焦，並提升畫面幀率至最高可達 480fps，實現慢動作效果或流暢度翻倍。
  • 格式轉換、壓縮與錄製：全面支援 370 多種輸入與 420 多種輸出格式，讓 4K/8K 影片轉換快速又保有畫質，甚至可壓縮至原始大小的 10%（縮減達 90%），適合分享與儲存。
  • 除此之外，它也包含基本的影片剪輯：合併、裁切、翻轉字幕匯出等功能，一個介面就能整合操作流程，非常適合創作者快速處理多媒體素材。

WinXvideo AI 軟體操作實測

WinXvideo AI 是款非常全面的影音工具，包含有圖片 AI 的強化、影片 AI 的強化、影片轉換、影片下載螢幕錄影的功能等等，最早之前的 WinXvideo 並沒有 AI 功能，如今強化版的 WinXvideo AI 把 AI 功能新增在軟體當中，對這款軟體來說是大大的加分，像是 plus 加上 plus 那樣的感覺，軟體的靈魂不再是影音轉檔，而是對於影像與影片的優化，以下就趕快來看看強大的展示吧！

回憶值得珍藏，至少在我這年代是也是伴隨著數位照片成長的，把以前低畫質的照片提升畫質是最需要的。將圖片加入 WinXvideo AI 之中，就會開始自動最佳化你的照片，可以設定突變放大兩倍、三倍或是四倍，或者設定自己想要的解析度，運算之後馬上可以預覽畫面，也馬上可以知道與先前照片的差距，不只是圖片的放大而已，感覺好像真的原就是一張高解析的照片。

攝影玩家在拍照現場光線比較不足的時候，取捨下使用高 ISO 來拍攝，相對的畫面噪點就會比較多，這時候也可以透過 WinXvideo AI 來處理這類的照片，完全的提升照片畫質，這對攝影師來說是非常實在的功能，在低光源或是動態的攝影中，高 ISO 所損失的畫質通通可以幫你彌補回來。

擁有手機人人都是錄影大師，已經太多人習慣用影片記錄生活，還有許多運動攝影等等的，可以替大家保留很多生活的紀錄！以上圖騎機車的影片為例，錄影畫面難免會有些震動之類的，可以透過穩定的功能，將些微震動的影片的畫面穩定下來，我們雖然沒有一流的錄影設備，不過我們可以透過後製的方式來提升影片觀看舒適度。

現在很多動畫影片都有數位重製版，可以將以前低解度的影片，提升畫質到高解析度影片，這類畫質的提升在動畫影片效果是最明顯的，WinXvideo AI 也內建這樣的畫質提升功能，以前收藏的動畫很好看，就差在畫質不佳，不妨自己提升看看，配合大螢幕會有更好的視覺享受啊！此外還有具備插入影格的功能，如果影片的動態內容不夠滑順，覺得有卡頓的感覺，可以透過插入影格的功能來補幀，強化自己的影片！

整體而言，WinX Video AI 是目前市面上少有的整合 AI 影音增強功能，同時兼顧效率與易用性的影音工具。不論你是要重現童年回憶、創作高質感影片內容，這套工具應該都可以成為你強大的助手，影片大師就你！

更多軟體介紹可以參考官網：https://www.winxdvd.com/zh/winxvideo-ai/
限時免費活動別錯過：https://www.winxdvd.com/giveaway/convert-video-free-zh.htm
超值終身授權很划算：https://www.winxdvd.com/zh/winxvideo-ai/special-deal.htm

2025-08-28
