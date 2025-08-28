MobaSSH Server Home 1.60 電腦也可以透過 SSH 連線操作，輕鬆安裝 SSH Server

不少 Linux 系統工程師應該都很習慣 SSH 的操作，甚至會喜歡指令的操作模式，我自己就是啊！那麼 Windows 電腦是否也可以安裝 SSH 呢？當然是可以的，這次與大家分享 MobaSSH Server 套工具，可以讓你很簡易的就安裝好 SSH 伺服器，讓你可以更方便的透過指令操作電腦，或是遠端連線處理檔案等等，系統工程師們可以別錯過這款方便的好工具。

開啟檔案後執行安裝 Install it now，安裝後系統需要重新開機。

重新開機後介面稍嫌不同，左側的選單變成服務的控制，可以停止、重啟或移除 MobaSSH 的服務，右方 Users 可設定使用者，帳號密碼是與 Windows 主機相同，可以設定那些使用者允許使用 SSH。Settings 能調整 Listen Port、AllowTcpForwarding 與 Tunnel 的使用。

SSH 登入之後可以看到簡易的使用說明，實用的指令也都有特別列出來，可以查看系統資訊、軟體資訊、任務、網路狀態等等，一般指令與大家使用 Linux 的習慣相同，特殊指令方便大家快速的查看主機狀態。

HobaHwInfo 查看統當下的資訊，包含有 CPU、記憶體、硬碟容量、環境參數等等。

MobaSwInfo 能列出所有已經安裝的軟體工具。

TCPCapture 能即時檢測所有的連線狀態，透過文字圖表的方式不斷更新，這種模式我也頗愛的啦！

http://mobassh.mobatek.net/

安裝版：
MobaSSH Server Home 1.60.zip（GOOGLE下載）
MobaSSH Server Home 1.60.zip（RAPIDGATOR下載）
MobaSSH Server Home 1.60.zip（MEGA下載）
MobaSSH Server Home 1.60.zip（MEDIAFIRE下載）
MobaSSH Server Home 1.60.zip（MOBATEK下載）
檔案大小：16.17 MB

