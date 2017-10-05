SSH 是 Unix-like 系統管理人員必備使用的通訊協定，大多人會透過 PuTTY 來連線，也是最簡單最容易上手的連線工具，不過也有許多人會加以修改成為更方便的工具，譬如說 PieTTY、LePutty 都是修改版的工具，這次介紹的 Kitty 也是唷！就是 Hello Kitty 的 Kitty 沒有錯，不過可不是 Hello Kitty 唷！功能上比 PuTTY 更加豐富，對系統管理員來說絕對可以更加上手！
獨特的功能有：
- Session 目錄的使用
- 將設定帶著走
- 使用者自訂指令
- 系統列模式
- 登入自動執行任務
- 網頁自動顯示超連結
- 自動輸入密碼
- 自動執行指令
- 執行電腦端的 script
- 支援 ZModem 檔案傳輸
- 自訂 Session 圖示
- 縮小到系統列
- 透明化
- 保護模式預防輸入
- 視窗縮小
- 最上層
- Ctrl+Shift 快速複製 Session
- 設定視窗大小
- 自動存檔
- 支援 ssh:// telnet:// 的連結
- 結合 pscp.exe 使用
- Binary 壓縮
- 剪貼簿列印
- 支援 PuTTYCyg
- 背景圖案
- 支援更多指令模式
- 更多設定.....
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