KiTTY 0.70.0.1 比 PuTTY 更好用的 SSH/Telnet 連線管理工具

2017-10-05 10:52:37 哇哇 0 0


SSH 是 Unix-like 系統管理人員必備使用的通訊協定，大多人會透過 PuTTY 來連線，也是最簡單最容易上手的連線工具，不過也有許多人會加以修改成為更方便的工具，譬如說 PieTTYLePutty 都是修改版的工具，這次介紹的 Kitty 也是唷！就是 Hello Kitty 的 Kitty 沒有錯，不過可不是 Hello Kitty 唷！功能上比 PuTTY 更加豐富，對系統管理員來說絕對可以更加上手！

獨特的功能有：
http://kitty.9bis.net/
免安裝版：
KiTTY 0.70.0.1.rar（MediaFire下載）
KiTTY 0.70.0.1.rar（Rapidgator下載）
KiTTY 0.70.0.1.rar（ZippyShare下載）
KiTTY 0.70.0.1.rar（YunFile下載）
KiTTY 0.70.0.1.rar（本站下載）
檔案大小：647 KB
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