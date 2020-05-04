如何一次把某套漫畫整集下載下來？怎麼追蹤漫畫有沒有更新？喜歡看漫畫的朋友，今天這篇文章可要好好看啦，因為今天要跟大家分享的是 MahoMangaDownloader 漫畫下載器，能夠批次下載各網站的漫畫資源、追蹤已更新尚未下載的漫畫等，喜歡看漫畫的朋友，趕快把這款漫畫下載器收下吧。

文章後方有載點，下載之後直接開起就可以啟用，MahoMangaDownloader 目前支援的網站有：

動漫屋：http://www.dm5.com/

漫畫櫃：http://www.manhuagui.com/

虎虎漫畫：http://www.huhudm.com/

九九漫畫：http://99.hhxxee.com/

無限動漫：http://www.comicbus.com/

漫畫堆：https://www.manhuadui.com/

漫畫聯合國：https://www.comicun.com/

E-Hentai Galleries：https://e-hentai.org/

nhentai：https://nhentai.net/

漫畫紳士：https://www.wnacg.org/albums.html

hitomi：https://hitomi.la/

Hentai Comic：https://hentai-comic.com/

動漫之家：https://manhua.dmzj.com/

有碼漫畫：https://www.youmamh.com/

到上方網站中，找到自己想看的漫畫之後，直接將網址複製起來。

接著貼上網址到新增漫畫頁籤中的欄位，按下右方的新增，此時軟體就會進行偵測。

這是我個人實測之後覺得比較方便的方式，雖然漫畫下載器本身就可以直接輸入漫畫名稱來搜尋，不過由於漫畫名翻譯的不同、簡繁字體的差異，直接貼上網址還是比較快速的。

貼上網址按下新增之後，就可以看到該網址中所有漫畫集數，將要下載的漫畫打勾選取，最後按下確認就可以囉。

接著就可以看到漫畫出現在下載列表中，按下右上方大大的綠色按鈕就可以開始進行下載上面的目錄按鈕，可以讓大家更改儲存的位置，在下載前可以先設定好，避免下載之後找不到漫畫。

下載完畢就可以直接觀看啦！

MahoMangaDownloader 也支援追蹤漫畫的功能，貼上網址之後，它就會自動掃描已經更新卻還沒有下載的漫畫，之後就可以一鍵進行掃描並快速下載。

下載之後可以搭配這個漫畫瀏覽器看漫畫，TiefSee 是一款開源的免費軟體，專注於看圖的圖片瀏覽器，支援多種圖片格式，特別是喜歡看漫畫的朋友，TiefSee 能夠一次載入資料夾內所有圖片，可像瀏覽器一樣垂直捲動，快速切換上下一個資料夾 (上下一集)，跟小編一起來用用看這個好用、強大的免費看圖軟體吧！

https://project.zmcx16.moe/?page=mahomangadownloader

64bit 免安裝版：

MahoMangaDownloader 10.5 64bit.7z（GOOGLE下載）

MahoMangaDownloader 10.5 64bit.7z（1DRV下載）

MahoMangaDownloader 10.5 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）

MahoMangaDownloader 10.5 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）

MahoMangaDownloader 10.5 64bit.7z（MEGA下載）

檔案大小：41.29 MB

32bit 免安裝版：

MahoMangaDownloader 10.5 32bit.7z（GOOGLE下載）

MahoMangaDownloader 10.5 32bit.7z（1DRV下載）

MahoMangaDownloader 10.5 32bit.7z（MEDIAFIRE下載）

MahoMangaDownloader 10.5 32bit.7z（RAPIDGATOR下載）

MahoMangaDownloader 10.5 32bit.7z（MEGA下載）

檔案大小：35.63 MB