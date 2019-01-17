愛漫畫 App 超過 3,0000 部漫畫免費看，免註冊 / 免登入 / 無廣告（iOS、Android）

2019-01-17 08:57:46 9M87
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你也喜愛漫畫嗎？你都去哪裡看漫畫呢？今天要跟漫畫迷分享一個好消息，「愛漫畫」App 支援 iOS 及 Android 雙系統，超過 3 萬本繁體中文漫畫免費看，包含日本漫畫、香港漫畫、中文漫畫等，無須註冊、登入會員就可以免費觀看，支援收藏功能，除了線上閱讀之外也可以下載到手機離線觀看，豐富的上萬部漫畫各類題材，包含：熱血、動作、冒險、校園等實時連載漫畫，在「愛漫畫」中應有盡有，身為漫畫控絕對不能錯過～你也可以參考：老司機看漫畫！8Comic 無限動漫一直都在～收藏最多漫畫線上看（Web、iOS、Android）


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愛漫畫 App 重點特色快速看
  • 免註冊即可在線看漫畫，隨時隨地想看就看
  • 推薦與熱門排行機制可以找到其他曾被你被忽略的漫畫作品
  • 網站內漫畫多達30000多部作品
  • Facebook、Twitter 登錄就可收藏、下載、查看歷史漫畫
  • 豐富的漫畫類別，包含港漫、日漫、國產原創二次元漫畫等

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△ 打開愛漫畫 App 後，就可以看到主畫面中，有許多熱門的漫畫陳列，此外還有熱門連載、最新上架、人氣熱榜、經典完結四個分類可以檢視，也許有你從未聽過的漫畫，但非常高人氣、熱門可以在這邊探索。

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△ 如果熱門的漫畫不是你的愛，那也可以透過「分類」來檢索，包含：格鬥、魔法、偵探、競技、恐怖、戰國、魔幻、冒現、校園、搞笑、科幻、港產等，豐富的分類，可以讓我們快速找到合自己胃口的漫畫！

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△ 找到漫畫，點進來會有簡單的介紹，點擊上方「目錄」頁籤，可以從第一話開始看到最新的一話，下方可以點擊下載到手機離線觀看，對於網路不是吃到飽的客倌，可以在連接 Wi-Fi 時事先下載節省流量，也可以點擊「開始閱讀」線上觀看。

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△ 這邊就以點擊線上觀看作為示範，點開後就可以直接開始看漫畫啦！完全不需要登入、註冊會員，而且目前為止也沒有看到任何廣告，內容還是經過中文化的漫話，只能說「愛漫畫」這個 App 真的太佛心啦！

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△ 如果你看的漫畫太冷門，或是下次打開不想再重新找一次，可以點擊下方的「收藏」，不過收藏功能是需要登入的，支援 Facebook 及 Twitter 快速登入。愛漫畫總計有超過 3 萬部免費漫畫可以觀看，大家趕緊將這個超佛心的 App 收下吧！

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