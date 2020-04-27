每天都在使用電腦，每天也都會開啟圖片瀏覽器讀取照片，一直以來我都使用 FastStone Image Viewer 為主，包含了瀏覽圖片與轉檔，這次發現了更好的一款圖片瀏覽器 Honeyview，真的非常值得推薦給大家，我覺得在瀏覽圖片上真的不輸給 FastStone Image Viewer，雖然說部分功能稍嫌不足，但是支援 unicode 的瀏覽，更支援多視窗的瀏覽模式，還支援讀取壓縮檔案，使用上的便利之處還不少。





瀏覽圖片的操作非常簡單，透過滑鼠滾輪、左右鍵就能切換圖片，鍵盤與滑鼠都能設定快捷鍵，快捷鍵功能可以讓大家操作上更便利，譬如說我設定滑鼠中鍵會顯示 EXIF 資訊，或是設定滑鼠右鍵開啟資料夾，大家設定一次之後就能取得最方便的操作方式。

小視窗模式時可以將上方的選單隱藏，變成最簡單的窗框模式，邊框能自己設定喜歡的顏色。

圖片沒有佔滿的部分能夠設定背景顏色，這與一般圖片瀏覽器都差不多。

快速瀏覽圖片功能我覺得稍嫌遜色，這一點 FastStone Image Viewer 好非常非常多，若這點能加強的話我覺得會更加值得推薦。

簡易的圖片翻轉功能，同時也可以重新調整大小、設定輸出的格式與品質。

內建可以設定常用的兩個資料夾，可以快速使用複製與移動的功能，也能自己設定滑鼠與鍵盤的快捷鍵來運用。

最值得我推薦的就是多視窗的使用模式，這樣就能同時瀏覽不同資料夾的圖片，每開啟一個檔案就是一個視窗，這樣在比較圖片時或許會更方便唷！我覺得這一點的確比 FastStone Image Viewer 方便許多，不過其實在許多細節與轉檔功能上，Honeyview 其實還有非常多的進步空間，期待他會更好！

http://www.bandisoft.com/honeyview/tw/

免裝版：

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