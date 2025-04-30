Google说：2025年，Agent改变一切！ 2025 年将是 AI Agent 发展的重要一年。谷歌最近发布了一篇关于 Agent 的白皮书。以下是白皮书的主要内容：AI Agent 简介工具在 Agent 中的角色通过针对性学习提升模型性能使用 LangChain 快速上手智能体利用 Vertex AI Agents 构建生产级应用。 什么是 ？

AI Agent開箱即用能成真？Google雲端年會有線索 在Google Cloud Next 2025上，Google除了推出第七代TPU、公布最新的Gemini 2.5模型以外，更明確勾勒出從模型開箱即用，邁向AI Agent開箱即用的清楚軸線。究竟轉變在哪裡？AI Agent是否真能如Google執行長所說真正落地？

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