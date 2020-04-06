你有想過，影片、圖片可以是同一個瀏覽器嗎？今天小編要跟大家分享個好用免費開源圖片檢視器 Qimgv 就是一款這樣的工具，不僅介面乾淨簡潔，除了可以看圖片之外，也能播放影片檔，是一款圖片+影片的二合一工具，此外在圖片的部分，也支援尺寸修改、旋轉、裁切、快速複製等實用功能，若你在尋找一款代替 Windows 內建圖片檢視器的工具，那這款 Qimgv 推薦給你試試看囉。你也可以參考 : Honeyview 多視窗瀏覽模式的圖片瀏覽器，超好用！

Qimgv 共有兩個版本，一個是支援影片瀏覽的，檔案大小為 68.9 MB ; 另一個是純圖片瀏覽器，檔案大小為 26.3 MB。下載之後直接將圖片拖曳進去就可以瀏覽囉，Qimgv 會自己讀取同一個資料夾中的圖片，用滑鼠滾輪滾動就可以瀏覽同一個資料夾的所有圖片。介面最上方有基本的圖片名稱、圖片尺寸、大小資訊。

也支援資料夾檢視模式，這個模式用來篩選出遊照片超方便，因為 Windows 內建的縮圖顯示最大的尺寸對小編來說還是太小，對於篩選照片來說，實在是非常痛苦，Qimgv 的資料夾模式可以在上方調整縮圖大小，這樣的檢視模式，可以讓我快速把不要的照片挑調，真的是非常方便啊。

點選右鍵可以叫出功能選單，包含旋轉圖片、左右旋轉、裁切、重設尺寸、快速複製、移置回收桶、資料夾檢視模式、設定、檢視資料夾等。

設定處可以自訂快速鍵、調整介面顏色等細節上的調整，以下小編幫大家整理出預設的快速鍵，熟悉之後會相對方便：

放大縮小：Ctrl + 上/下/滑鼠

全螢幕：F / F11 / 滑鼠雙擊

旋轉：Ctrl + L/R

調整大小：R

裁切圖片：X

顯示 EXIF：I

打開圖片所在資料夾：Ctrl+D

快速複製/移動圖片：C / M

刪除：shift + Delete

設定：Ctrl + P

退出：ESC

快速複製也是小編覺得非常方便的功能，配合快速鍵，能夠快速將圖片移動、複製到指定的資料夾中。

文章一開始說的，除了圖片外，也支援影片播放，直接將影片拉進來就可以直接播放啦！整理手機、相機相簿時，有時不只有照片，當有影片時，也可以快速播放檔案來決定是否移除～Qimgv 可以說是整理相簿的好幫手！

https://github.com/easymodo/qimgv

64bit 免安裝版（帶影片版）：

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檔案大小：26.02 MB

64bit 免安裝版：

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檔案大小：8.92 MB

32bit 免安裝版（帶影片版）：

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qimgv 0.8.9 video x86.7z（1DRV下載）

qimgv 0.8.9 video x86.7z（MEDIAFIRE下載）

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檔案大小：25.38 MB

32bit 免安裝版：

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