小老闆們自己創業開餐廳，要印菜單如何省成本自己設計？那你今天就看對文章囉，今天要來分享 Template 免費 Menu 菜單模板，下載之後可以自由更改菜單內容文字、保留設計，如此一來老闆們完全不需要另外花錢請人設計，自己下載後用 Word、AI、Photoshop 等軟體自己編輯就可以囉！

首先進入 Template 網頁後，請點擊右上方來登入會員，若沒有帳號的話請快速註冊一個，因為沒有會員不能下載模板。你也可以用 Google 或 Facebook 一鍵快速登入。

登入後就可以開始瀏覽符合自己餐廳風格的 Menu 模板了，左方有許多分類，包含復古 Munu、印刷 Menu、餐廳 Menu 等分類，右邊則是菜單預覽圖，特別需要注意的是，免費下載的範圍，只有縮圖左上方，有出現 FREE 字樣的，通通可以免費下載。

點擊進去後，有此模板的相關細節、版權資訊 (License)，按下右上方 Download Now 即可下載。

免費會員每天可以下載 3 個模板。所以大家請看好在進行下載，一般情況下免費會員就很夠用啦，如果剛好你喜歡的模板屬於 PRO 付費版型，那你就乖乖付費 8 美元/月，也是比請外面設計師設計便宜。

進入下載畫面後，可以選擇模板格式，能夠下載的格式包含：Ai、Word、Pages、Photoshop、Publisher，依照自己電腦有的編輯軟體進行下載即可。

下載後，裡面的文字內容都是可以修改成自己所賣的產品，且保留了最花時間的設計部分，各位老闆們，自己 DIY 菜單要省時間的話，趕快把這個模板網站記起來囉~

Template 菜單模板：https://www.template.net/editable/menu