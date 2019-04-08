漫畫磚家 App 超過 5000 多部漫畫免費看，免註冊免登入看到飽（iOS、Android）

2019-04-08 06:27:15 9M87

漫畫磚家

漫畫陪伴許多人度過許多時光，有沒有專門看漫畫的 APP 呢？今天分享這款「漫畫磚家」免費看漫畫 APP， 支援 iOS 及 Android 雙系統，漫畫更新速度相當快速，內建左右、上下閱讀模式，漫畫數量相當豐富，包含冒險、魔法、偵探、格鬥等通通應有盡有，觀看時還支援討論、評論通能，與網友們討論最新的劇情，完全免註冊、免登入就可以線上漫畫看到飽！身為漫畫迷，趕快將這款優質 APP 收下吧！更多免費漫畫，你也可以參考愛漫畫 App 超過 3,0000 部漫畫免費看，免註冊 / 免登入 / 無廣告（iOS、Android）

漫畫磚家

△ 下載並安裝「漫畫磚家」後直接開啟 App，第一個預設的頁面就是今日，可以看到許多最新集數的漫畫，上方有許多分類可以切換，直接點擊即可。

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△ 漫畫分類包含，今日 (最新)、格鬥、魔法、偵探、競技、恐怖等，下方的關注、發現、我等頁面則是登入會員後的進階功能，但如果以單純看漫畫的話，不需要登入會員就很足夠啦！

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△ 點擊漫畫之後，可以進一步看到漫畫劇情簡介、討論留言、作者、分類、作者其它作品、讚數等資訊，按下「選集」就可以看到其章節，如果你要觀看最新漫畫的話，可以點擊右上方的「正序」改為「倒敘」，排列方式就會從最新的順序往下排列啦！

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△ 點擊就可以進入開始看漫畫啦！

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△ 另外也可以發表評論與看法與網友討論，也支援左右翻頁、上下翻頁。雖然比較可惜的是沒有支援離線下載觀看，但以其它方面來說都相當不錯，漫畫磚家可以說是一款直覺、好用的一款免費看漫畫 APP，漫畫迷們趕快下載起來吧！不分系統，iOS 或 Android 都可用～

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