如何不透過 Photoshop 就能人像照片完美去背？趕緊交給這款 Adobe Remove Background 超強去背神器就對啦！Adobe Remove Background 是 Adobe Creative Cloud Express 最新推出的免費線上去背工具，操作很簡單，只要將照片上傳到網站後，就能在幾秒內將照片完美去背，還能保留原圖尺寸，真的相當好用，不過要下載圖片前必須登入 Adobe 帳戶才行喔！更多不錯的線上去背工具，可參考這篇：Erase.bg 免費線上相片去背工具！

Adobe Remove Background 使用介紹

進到 Adobe Remove Background 網頁後，直接把要去背的相片拖曳或上傳到網頁中即可。

接著網站就會開始進行照片分析、移除背景。

不到幾秒鐘的時間，就完成去背了，你可以看到去背效果相當驚人，點選「下載」按鈕就能將去照片保存到電腦中了。

不過在下載照片之前，必須先登入 Adobe 帳號，可透過 Google、Facebook 或 Apple ID 直接登入。

上圖就是由 Adobe Remove Background 去背的前後差異，效果真的很不錯，連最難去背的人像都能搞定。

另外，我們也能點選 「自訂」開啟編輯模式，為你的去後的照片加入文字、相片、形狀、背景，不過有許多功能需要付費才能使用，喜歡的朋友可以考慮支持一下喔！對於工作上經常需要處理圖片的朋友，趕緊將這個超高水準的去背工去收藏起來吧！

Adobe Remove Background：https://express.adobe.com/zh-Hant-TW/tools/remove-background/