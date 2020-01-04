Phototheca Image Browser, download, License

很多人愛用 Mac 卻無法擺脫 Windows，有些人總是用 Windows 卻又想著用 Mac，所以有人會在 Mac 上跑 Windows，在 Windows 上也是有很多仿 Mac 的工具，系統與軟體之間就是這麼奇妙！Phototheca 是一套仿 Mac 的圖片瀏覽器工具，目前有活動正在限時免費當中，若是喜愛 Mac 風格的朋友們，可以趁此下載來用用看，坦白說感覺頗不一樣的，因為使用習慣不一樣，在 Windows 上檔案是檔案，Phototheca 比較類似資料庫的形式在運作，自己試試看就會明白囉！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/phototheca-pro-2019-12-2/

Phototheca Image Browser, download, License

△ 開啟活動頁面後，點選 Download Now Phototheca Pro 2019.12.4，之後就可以下載到一個壓縮檔案。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 壓縮檔案內包含有這次的軟體安裝檔案與活動序號，或是可以直接到文末下載安裝版與免安裝版。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 軟體開啟後，點選 Unlock and activate。

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△ 輸入活動取得的序號，不過同時也必須註冊一組帳號，要輸入 E-Mail 與設定密碼，之後點擊 Activate Pro 進行註冊。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 之後會看到上面的成功訊息，就代表大功告成了！

Phototheca Image Browser, download, License

△ Phototheca 的使用方式與一般 Windows 圖片瀏覽器大大不同，可以將要顯示的圖片資料夾拖曳到軟體介面當中，圖片就會顯示在軟體介面中。拖曳進去的圖片以資料庫的方式記憶，所以若是從 Phototheca 中刪除照片的話，只是刪除資料庫中的連結，並不會刪除實際的檔案，這就是與 Windows 圖片瀏覽器最大的不同之處。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 瀏覽圖片的樣式，下方也會有預覽功能，操作上也挺簡單的。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 若是長期使用的話，透過日曆功能瀏覽的話，肯定會很豐富。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 使用時間軸模式來看也很特別，會顯示每天圖片的數量多寡，下方會有個量化圖表。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 具備保護相簿的功能，若是有比較私密的隱私照片，能自己加入密碼保護的功能。

Phototheca Image Browser, download, License

△ 保護的圖片可以在 Protected 當中被找到，輸入密碼後就可以瀏覽。不過這保護功能在 Windows 上還頗奇特的，因為透過其他工具瀏覽原圖片，一樣不具備任何保護功能啊！哈！？

Phototheca Image Browser, download, License

△ 軟體右下角有個手指頭的符號，可以切換為平板模式使用，介面更加簡潔俐落，大家自己試試看囉！

http://lunarship.com/index.html

安裝版下載：
Phototheca 2019.12.4.2684.zip（GOOGLE下載）
Phototheca 2019.12.4.2684.zip（1DRV下載）
Phototheca 2019.12.4.2684.zip（MEDIAFIRE下載）
Phototheca 2019.12.4.2684.zip（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：120.20 MB

免安裝版：
Phototheca 2019.12.4.2684.7z（GOOGLE下載）
Phototheca 2019.12.4.2684.7z（1DRV下載）
Phototheca 2019.12.4.2684.7z（MEDIAFIRE下載）
Phototheca 2019.12.4.2684.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：117.54 MB

限時免費 Phototheca Pro 2019.12.4 仿 Mac 圖片瀏覽器，就是愛這樣的風格！ 相關文章

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