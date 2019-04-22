漫畫是許多人日常不可或缺的娛樂，尤其是一進入連載的漩渦後就再也爬不起來，你都用什麼 APP 看漫畫呢？今天來跟大家分享一個「咕咕漫畫」看漫畫 APP，據說現在有許多漫畫都是依章節在賣的，這款咕咕漫畫裡面剛好都有，裡面有許多非主流漫畫，支援 iOS 及 Android 雙系統，如果你想換換口味的話，這款咕咕漫畫非常適合你，支援收藏、各種閱讀模式等，各位漫畫迷們趕快下載起來吧！你也可以參考：愛漫畫 App 超過 3,0000 部漫畫免費看，免註冊 / 免登入 / 無廣告（iOS、Android）

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△ 支援目錄、夜間及日間模式、普通閱讀模式、卷軸閱讀模式、書簡閱讀模式、直式閱讀、橫式閱讀等，當然亮度是影響我們閱讀舒適度的關鍵之一，也是可以調整的！

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