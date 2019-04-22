咕咕漫畫免費看漫畫 APP，全部漫畫支援離限閱讀超省流量 ( iOS、Android）

2019-04-22 07:06:01 9M87

咕咕漫畫 APK 下載

漫畫是許多人日常不可或缺的娛樂，尤其是一進入連載的漩渦後就再也爬不起來，你都用什麼 APP 看漫畫呢？今天來跟大家分享一個「咕咕漫畫」看漫畫 APP，據說現在有許多漫畫都是依章節在賣的，這款咕咕漫畫裡面剛好都有，裡面有許多非主流漫畫，支援 iOS 及 Android 雙系統，如果你想換換口味的話，這款咕咕漫畫非常適合你，支援收藏、各種閱讀模式等，各位漫畫迷們趕快下載起來吧！你也可以參考：愛漫畫 App 超過 3,0000 部漫畫免費看，免註冊 / 免登入 / 無廣告（iOS、Android）

咕咕漫畫 APK 下載

△ 下載並安裝咕咕漫畫完畢後，開啟就可以看到主介面有許多分類，包含：玄幻科幻、仙俠武俠、奇幻魔幻、言情後宮、爆笑喜劇、靈異懸疑、戰爭熱血、競技遊戲、社會歷史、漫改同人等應有盡有！

咕咕漫畫 iOS 下載

△ 點擊進去任意一本漫畫後，可以看到漫畫作者、漫畫介紹、更新時間等資訊，也支援添加到自己的書架、下載整本漫畫等，直接按下「點擊閱讀」按鈕就可以觀看啦！

看漫畫App推薦

△ 支援目錄、夜間及日間模式、普通閱讀模式、卷軸閱讀模式、書簡閱讀模式、直式閱讀、橫式閱讀等，當然亮度是影響我們閱讀舒適度的關鍵之一，也是可以調整的！

看漫畫工具推薦

△ 在書架的地方，可以看到自己收藏的漫畫，也可以把它當作是下次開啟漫畫的捷徑，你也可以在「我的」頁籤中，查看自己的閱讀時間、瀏覽歷史，甚至閱讀時間越久的人，也會跟一般論壇一樣，有不同的等級區分。可以說是一款操作非常簡單，功能又都面面俱到的一款看漫畫工具，下面載點都準備好了，不下載起來很可惜啊！

iOS 下載： 咕咕漫画（APPLE下載）

Android：
GuGuComic 1.5.6.apk（MEDIAFIRE下載）
GuGuComic 1.5.6.apk（GOOGLE下載）
GuGuComic 1.5.6.apk（1DRV下載）
GuGuComic 1.5.6.apk（NOFILE下載）
GuGuComic 1.5.6.apk（本站下載）
檔案大小：9.26 MB

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