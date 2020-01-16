你是漫威迷嗎？今天要跟大家分享的這款 APP 「漫威無限」，是漫威漫畫官方獨家中文訂閱平台，為了慶祝 APP 上線，限時提供全站漫畫免費給大家閱覽、免費下載，經典漫威漫畫：蜘蛛人、復仇者聯盟、鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、X 戰警、奇異博士、黑豹等...英雄漫畫應有盡有，各位漫畫迷們，趕快下載起來看到飽吧！Android 使用者可以參考：愛漫畫 App 超過 3,0000 部漫畫免費看，免註冊 / 免登入 / 無廣告（iOS、Android）

漫威無限目前只支援 iOS 系統，Android 的用戶只能期待官方是否在未來會推出囉，下載之後無須註冊、登入即可開始看漫畫～

各種經典漫威漫畫相當齊全，想要弄清楚漫威劇情的來龍去脈，把這個 APP 載下來就對啦～不知道從哪裡開始看起的話，APP 內也有推薦列表，包含經典必讀列表、新刊精選等...

漫威無限支援獨家的智能分屏模式，能夠你詳閱讀看漫畫分鏡，不再需要無止境的放大缩小。

若看到一半中途退出，漫威無限支援從上次的進度繼續觀看，另外也能夠離線瀏覽，目前免費中大家可以將想看的漫畫事先下載起來，沒訊號時就可以直接觀看。

未來將推出付費會員計劃，趁著現在剛上線的限時免費看漫畫活動推出，大家趕快下載起來囉！

下載：

漫威無限（App Store 下載）