ByteScout XLS Viewer 沒有 EXCEL 也可以讀取 EXCEL 檔案

不是大家都對 Office 軟體有一定的需求，我曾經也都沒有安裝過，但是有時候還是會有開啟檔案的需求，無法開啟文書檔案還是很麻煩的，這次跟大家分享 ByteScout XLS Viewer 這款可以開啟 xls、xlsx、ods、csv 與 txt 檔案格式的檢視工具，如果電腦中沒有安裝 Excel 文書工具，或是臨時使用公用電腦，那麼這款工具就派上用場，坦白說這類的 Excel 格式檢視工具還是有一定的方便程度，推薦大家可以收藏起來使用唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/xls-viewer/

ByteScout XLS Viewer 沒有 EXCEL 也可以讀取 EXCEL 檔案

△ 開啟活動網頁之後，點選 Download Now XLS Viewer Bussiness License 就可以下載到活動的壓縮檔案。

ByteScout XLS Viewer 沒有 EXCEL 也可以讀取 EXCEL 檔案

△ 壓縮檔案內包含有 ByteScout XLS Viewer 軟體安裝檔案與這次的活動序號，或是可以直接到文末下載替大家打包好的免安裝版唷！

ByteScout XLS Viewer 沒有 EXCEL 也可以讀取 EXCEL 檔案

△ 開啟軟體後點選上方選單的 Register for commerical use，之後在註冊視窗輸入名稱與活動序號，點選 Register 應該就可以順利註冊囉！

ByteScout XLS Viewer 沒有 EXCEL 也可以讀取 EXCEL 檔案

△ XLS Viewer 支援開啟 xls、xlsx、ods、csv 與 txt 檔案格式，沒有 Excel 也可以輕鬆看檔案，大家自己試試看囉！

https://bytescout.com/products/enduser/misc/xlsviewer-business.html

免安裝版：
ByteScout XLS Viewer 4.2.5.1975.7z（GOOGLE下載）
ByteScout XLS Viewer 4.2.5.1975.7z（1DRV下載）
ByteScout XLS Viewer 4.2.5.1975.7z（MEDIAFIRE下載）
ByteScout XLS Viewer 4.2.5.1975.7z（RAPIDGATOR下載）
ByteScout XLS Viewer 4.2.5.1975.7z（MEGA下載）
檔案大小：2.94 MB

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