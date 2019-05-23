上下班通勤不知道要看什麼嗎？那就來看看漫畫輕鬆一下吧～今天跟大家分享這款「漫畫櫃」免費線上看漫畫，免安裝 APP、免註冊、免登入，不限系統，不論是 iOS 或是 Android，只要手機開啟網頁，就能隨開隨看大量的免費漫畫，對於打發瑣碎時間，真的有點方便，真的完全不需要輸入 Email、個人資料，就可以免費看到飽喔，喜歡看漫畫的讀者，趕快把這個資源收下來吧。找不到你要看的漫畫嗎，那你可以看看：老司機看漫畫！8Comic 無限動漫一直都在～收藏最多漫畫線上看（Web、iOS、Android）

△ 進入「漫畫櫃」首頁之後，就可以看到豐富的漫畫啦，持續往下有更多最新更新的漫畫，不管是正在連載中的漫畫還是完結的漫畫，通通都應有盡有，因為來源都是對岸，所以語言大多是簡體字，如果看不習慣的人就得花時間適應一下啦。

△ 點擊左上角的選單圖示，篩選漫畫分類，從日本漫畫、港台漫畫、歐美、內地、愛情、格鬥、美食、科幻等 49 種分類，畫面最上方也有最新更新、漫畫大全及排行榜，如果只是要打發時間，可以藉由上面幾種分類來檢索漫畫。

△ 找到要看的漫畫之後點擊進入，可以獲得最新更新集數、作者、類別、漫畫介紹等資訊，下面還有章節列表，從第一卷到最新的通通都一目瞭然～

△ 直接點擊進去就可以開始觀看漫畫囉，支援手勢功能，點擊畫面的右側翻下一頁，點擊畫面的左側翻上一頁，基本上如果你討厭在手機上裝一堆 APP，卻又是喜歡看漫畫的人，「漫畫櫃」這個網頁真的要收藏下來，隨開隨看又不分系統真的很方便。

漫畫櫃走這裡：https://www.manhuagui.com/