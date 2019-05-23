SIMS 4 模擬市民 4 是一款非常知名的遊戲，至少在這款遊戲剛出產的那個年代，能讓大家透過遊戲體驗不同的人生，雖然說有點不太實際，不過或許可以從中得到小小滿足，虛擬有虛擬的美好，遊戲就是要有想像力是吧！而現在這款遊戲在知名遊戲平台 Origin 提供了標準版免費下載，雖然說這款遊戲至今已經上市四年多了，不過擴充包到 2019 年 2 月都還更新一款詭奇小鎮，遊戲的壽命還是有一定的可看性，想要體驗遊戲的趕快來免費下載吧！

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在《The Sims 4》遊戲中，在沒有規則的虛擬世界裡享受創造和控制人的力量。發揮您的創造力，為您的模擬市民自訂獨特外觀與獨一無二的個性。選擇他們的時尚、挑選他們的髮型，並給予他們的人生的抱負。輕鬆打造您模擬市民的完美住家與全新以房間為基礎的建造模式，選擇您最喜歡的設計和裝飾。發展你模擬市民的人際關係、追求新的職涯，塑造他們生活中豐富與有趣的時刻。探索擁有獨特環境的美麗世界並前往各個社區，您可以在社區造訪不同的場所，並認識其他有趣的模擬市民。