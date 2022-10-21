Steam 開放《模擬市民 4》永久免費遊玩，想要過怎樣的人生與愛情隨你打造！

EA 美商藝電近期宣布一個好消息！那就是《模擬市民 4》在 10 月 18 日開始，將在 Steam 上開放永久免費遊玩啦！《模擬市民 4》是一款家喻戶曉的策略性生活模擬遊戲，透過創造一個模擬人物，藉由控制人物的生活來選擇不同的工作內容與經營各種愛情模式，除此之外，遊戲中還可依照玩家的喜好而培養許多興趣技能，像是釣魚、烹飪、種植、繪畫、魅力等等非常耐玩！對於喜愛模擬遊戲類的朋友，趕緊到 Steam 上將《模擬市民 4》下載起來吧！

《模擬市民 4》遊戲介紹

Steam 開放《模擬市民 4》永久免費遊玩，想要過怎樣的人生與愛情隨你打造！

《模擬市民4》（The Sims 4）是一款策略性生活模擬遊戲，由 Maxis 和模擬市民工作室（The Sims Studio）所開發，屬於《模擬市民》系列的第四代作品，並由美商藝電發行。

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遊戲中，主要是透過創造一個模擬人物，並控制其人物的生活，同時遊戲的玩法會因不同玩家的偏好而存在著不同的玩法。此外，模擬人物還可以在憤怒或興奮的狀態完成不同的任務或活動喔！

Steam 領取《模擬市民 4》遊戲教學

遊戲領取位置：https://store.steampowered.com/app/1222670/The_Sims_4/

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首先請到 Steam 官網登入你的帳號。

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接著找到 《模擬市民 4》（The Sims 4）遊戲頁面，往下滑在「執行 The Sims 4」的地方點選「進行遊戲」。

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接著網站便會詢問你是否有安裝 Steam 的遊戲啟動器，有安裝的朋友只要開啟 Steam 遊戲啟動器便可開始遊玩囉！還沒安裝的朋友們趕緊安裝起來吧！

Steam 官網：https://store.steampowered.com/

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