你硬碟壞掉過嗎？當你損失過重要資料後，你就會知道資料備援的重要了，我前一陣子才損失了一顆500G的硬碟，老實說裡面重要的資料還不到7G，就是一些出去遊玩的照片，這些照片若沒了就等於所有記憶都沒有了，於是只好找上資料救援的公司幫忙，結果舊就花了五張小朋友啊！當硬碟修好拿回家時，第一件事情就開始馬上同步我的資料，我可不想再損失一次啊！

同步資料的軟體其實還不少，大家順手的一個就好了！同步資料的方式其實還很多種，是要兩個資料夾的檔案完全一樣呢？還是只要更新資料到另一個資料夾？或者是兩方資料夾更新的資料互相同步？我想大家的需求應該也脫離不了這三種，那麼FreeFileSync這個免費免安裝的軟體就可以替你達成資料同步的目的。

資料檔案同步的軟體我覺得最重要的就是可以建立﹤方案﹥以及﹤排程﹥的功能，當建立好方案之後就利用排程的功能自動去執行，這樣是最理想的狀態，若是還要手動執行的話就會有忘記同步的可能，FreeFileSync這套軟體可以建立方案的ffs_batch檔案，排程的功能只能運用系統的排程，也請記得要把ffs_batch檔案的執行與FreeFileSync做關聯。

更多的使用介紹大家可以參考﹤檔案、資料夾同步的最佳免費軟體 – FreeFileSync

http://sourceforge.net/projects/freefilesync/

免安裝版：
FreeFileSync 10.19.7z（GOOGLE下載）
FreeFileSync 10.19.7z（1DRV下載）
FreeFileSync 10.19.7z（MEDIAFIRE下載）
FreeFileSync 10.19.7z（RAPIDGATOR下載）
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