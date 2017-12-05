如何備份 Google 照片、資料？Youtube 影片、Chrome 瀏覽器紀錄，想得到的都有了

2017-12-05 09:54:23 9M87
Google 備份 打包 下載

Google 提供了很多服務，Youtube、Gmail、雲端硬碟、日曆、聯絡人、Google Photo 等，都是非常好用的工具，這些資料可能很重要，因此 Google 也提供了將所有資料一鍵下載下來的服務，目前比較常會用到的打包下載應該是 Google Drive 雲端硬碟、Google Photo、Youtube 影片，這些服務一鍵打包下載很方便，不需要一個一個點擊。

Google 打包下載：https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1
Google 備份 打包 下載
△ 點擊登入後會看到打包下載清單，預設是全選，可以自己選擇想下載的項目，

Youtube 備份 下載

△ 不同服務有不同的下載選項，以 Youtube 為例，可以全部下載或選擇特定資料。

Google Photo 備份

△ Google Photo 則是以相簿區分

Google drive 雲端硬碟備份

△ Google Drive 雲端硬碟以不同格式分類

Google 備份 打包 下載

△ 選擇後點選下一步，選擇封存檔案類型、大小、傳送方式，最後點選建立封存檔案即可。

Google 打包下載：https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1

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