Google 提供了很多服務，Youtube、Gmail、雲端硬碟、日曆、聯絡人、Google Photo 等，都是非常好用的工具，這些資料可能很重要，因此 Google 也提供了將所有資料一鍵下載下來的服務，目前比較常會用到的打包下載應該是 Google Drive 雲端硬碟、Google Photo、Youtube 影片，這些服務一鍵打包下載很方便，不需要一個一個點擊。
Google 打包下載：https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1
△ 不同服務有不同的下載選項，以 Youtube 為例，可以全部下載或選擇特定資料。
△ Google Photo 則是以相簿區分
△ Google Drive 雲端硬碟以不同格式分類
△ 選擇後點選下一步，選擇封存檔案類型、大小、傳送方式，最後點選建立封存檔案即可。
Google 打包下載：https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1
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