說到下載 YouTube 影片、MP3 你現在心中還沒有任何理想工具？最近小編發現 YT5s 免費下載 YouTube 影片工具，支援最高 1GB/s 速度下載，提供 MP3、3GP、MP4、WMA、M4A、FLV、WEBM 等各種影片、音檔格式轉換，最重要的是完全免費，音檔品質的部分最高支援到 320kbps，影片的部分則是 1080P，不論手機、電腦只要打開瀏覽器就可輕鬆下載 YouTube 影音文件。另外一個我也覺得很好記的 YouTube 下載方法是 321 下載法，還不知道的同學趕快去學起來吧。

進入 YT5s 在網址欄位貼上要下載的 YouTube 網址。

送出之後就能夠看到各種格式的影音格式：包含 MP4、3GP、OGG、MP3 等。影片及音檔的格式支援：MP4、3GP，MP3， WEBM，M4A，音檔的部分品質有 320kbps、256kbps、192kbps、128kbps、64kbps 能夠下載。

選擇好格式之後點擊下載就可以儲存到電腦啦。

除了上述貼上網址的下載方式外，也可以在 youtube 網址後面加上「5s」按下 Enter 就可以馬上跳轉到 YT5s 頁面下載影片、音檔囉。連結幫大家放在下面，有需要的朋友請自行收藏啦。

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傳送門：YT5s