YT5s

說到下載 YouTube 影片、MP3 你現在心中還沒有任何理想工具？最近小編發現 YT5s 免費下載 YouTube 影片工具，支援最高 1GB/s 速度下載，提供 MP3、3GP、MP4、WMA、M4A、FLV、WEBM 等各種影片、音檔格式轉換，最重要的是完全免費，音檔品質的部分最高支援到 320kbps，影片的部分則是 1080P，不論手機、電腦只要打開瀏覽器就可輕鬆下載 YouTube 影音文件。另外一個我也覺得很好記的 YouTube 下載方法是 321 下載法，還不知道的同學趕快去學起來吧。

youtube 影片下載

進入 YT5s 在網址欄位貼上要下載的 YouTube 網址。

YT5s

送出之後就能夠看到各種格式的影音格式：包含 MP4、3GP、OGG、MP3 等。影片及音檔的格式支援：MP4、3GP，MP3， WEBM，M4A，音檔的部分品質有 320kbps、256kbps、192kbps、128kbps、64kbps 能夠下載。

Youtube 音樂下載

選擇好格式之後點擊下載就可以儲存到電腦啦。

YouTube Downloader

除了上述貼上網址的下載方式外，也可以在 youtube 網址後面加上「5s」按下 Enter 就可以馬上跳轉到 YT5s 頁面下載影片、音檔囉。連結幫大家放在下面，有需要的朋友請自行收藏啦。

一輩子都記得 YouTube 下載只要加個 to，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
一輩子都記得 YouTube 轉動態圖檔只要加個 gif，具備剪輯功能與 Facebook 快速分享
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傳送門：YT5s

YT5s 下載 YouTube 影片免安裝任何工具，手機 / 電腦網址輸入 5s 快速下載 相關文章

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