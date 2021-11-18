手機 電腦剪貼簿

需要跨裝置共用剪貼簿怎麼做最方便？一般的作法就是在要共用的裝置上安裝 App，不過最近小編發現一個更方便、更快的作法，透過 OneClip 這款線上工具就能辦到，OneClip 能讓我們跟同網路環境的裝置共享享剪貼簿，不論電腦、手機通通沒問題，而且還無系統限制，只需要在裝置上打開 OneClip 就能夠被偵測，跨裝置複製貼上不需要安裝 App 也能輕鬆解決。如果你尋找的是更強大的剪貼簿工具，我推薦可以用這款專業級的剪貼簿工具 CopyQ，不論 Mac 或 Windows 通通能用。

手機 電腦剪貼簿

OneClip 的使用方式非常簡單，連上相同網路後，用瀏覽器打開 OneClip 頁面，就會自動看到目前的裝置，連接裝置數量上限是 100。裝置都是以「匿名」顯示，這樣能夠巧妙的避開隱私問題，不過可以看到上方的圖示，手機、電腦會以不同的圖示來呈現方便辨識。

跨平台剪貼簿

複製文字後，點擊右上角的 Notification 按鈕，就可以將剪貼簿訊息傳送到指定的裝置中，這樣一來就可以做到免安裝 App 卻能共享剪貼簿的需求囉，小編將網址貼在下方，有跨裝置複製貼上需求的朋友，趕快收藏下來吧。

小編最後要提醒一下大家，OneClip 這款工具建議不要在「公共網路」使用，可能會有洩漏隱私的問題，建議是在有加密的 Wi-Fi 網路下使用會相對安全。

傳送門：OneClip

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OneClip 跨裝置複製貼上，免安裝 App 打開 Chrome 就能完成 參考資料

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