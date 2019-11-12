一直以來我並沒有使用剪貼簿工具，剪貼簿工具可以幫你儲存很多筆複製紀錄，若是常常需要複製貼上，剪貼簿工具的確是很大的助手，工作效率當然也相對提升。像我自己常常都是下指令居多，都有歷史紀錄可以查詢，而且我習慣一直開著一個臨時的檔案，需要暫存的檔案我就會貼上去。最近看到 Ditto 也讓我感興趣了起來，到剪貼簿軟體可以到何等的能耐，實際使用了一下，設定的選項的確是很細緻，也可以用複雜來形容，沒想到一個剪貼簿軟體也可以有那麼多用法。

在每一個剪貼簿上可以點選右鍵，又會冒出一大串的選單，剪貼簿的內容還可以建立群組分類，感覺把剪貼簿當成一個迷你的記事本使用，軟體內建了很多快捷鍵，需要多多使用才會比較熟悉；除此之外還可以編輯剪貼簿的內容，包含了文字顏色的編輯等等，只能說功能真的太強大了，而且軟體內還有非常多的模組可以選擇，來符合自己使用剪貼簿的需求，我若真的要使用的話，我可能只需要純文字的格式吧XD！

最後補充，還真是難以想像開發者到底有多少不同的需求，於是才開發出這樣的軟體，若是有需求的人的確可以嘗試看看。

http://ditto-cp.sourceforge.net/

32bit 免安裝版：
DittoPortable 3.22.20.0.7z（GOOGLE下載）
DittoPortable 3.22.20.0.7z（1DRV下載）
DittoPortable 3.22.20.0.7z（MEDIAFIRE下載）
DittoPortable 3.22.20.0.7z（RAPIDGATOR下載）
DittoPortable 3.22.20.0.7z（本站下載）
檔案大小：9.70 MB

64bit 免安裝版：
DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（GOOGLE下載）
DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（1DRV下載）
DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）
DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）
DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：10.28 MB

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