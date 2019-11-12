一直以來我並沒有使用剪貼簿工具，剪貼簿工具可以幫你儲存很多筆複製紀錄，若是常常需要複製貼上，剪貼簿工具的確是很大的助手，工作效率當然也相對提升。像我自己常常都是下指令居多，都有歷史紀錄可以查詢，而且我習慣一直開著一個臨時的檔案，需要暫存的檔案我就會貼上去。最近看到 Ditto 也讓我感興趣了起來，到剪貼簿軟體可以到何等的能耐，實際使用了一下，設定的選項的確是很細緻，也可以用複雜來形容，沒想到一個剪貼簿軟體也可以有那麼多用法。

在每一個剪貼簿上可以點選右鍵，又會冒出一大串的選單，剪貼簿的內容還可以建立群組分類，感覺把剪貼簿當成一個迷你的記事本使用，軟體內建了很多快捷鍵，需要多多使用才會比較熟悉；除此之外還可以編輯剪貼簿的內容，包含了文字顏色的編輯等等，只能說功能真的太強大了，而且軟體內還有非常多的模組可以選擇，來符合自己使用剪貼簿的需求，我若真的要使用的話，我可能只需要純文字的格式吧XD！

最後補充，還真是難以想像開發者到底有多少不同的需求，於是才開發出這樣的軟體，若是有需求的人的確可以嘗試看看。

http://ditto-cp.sourceforge.net/

32bit 免安裝版：

DittoPortable 3.22.20.0.7z（GOOGLE下載）

DittoPortable 3.22.20.0.7z（1DRV下載）

DittoPortable 3.22.20.0.7z（MEDIAFIRE下載）

DittoPortable 3.22.20.0.7z（RAPIDGATOR下載）

DittoPortable 3.22.20.0.7z（本站下載）

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64bit 免安裝版：

DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（GOOGLE下載）

DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（1DRV下載）

DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（MEDIAFIRE下載）

DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（RAPIDGATOR下載）

DittoPortable 3.22.20.0 64bit.7z（本站下載）

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