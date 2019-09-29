要如何記錄工作中的種種細節？我想很多人會有這樣的需求，其實剪貼簿管理工具是很適合的，大家一天到底按過幾次複製貼上呢？我想真的很難去統計，至少我每天都要使用好多好多次，這次與大家分享 Clipdiary 專家級剪貼簿管理工具，任何形式的文件、圖檔、網頁內容，只要能夠複製的就可以儲存使用紀錄，當然也能方便的取用過往的歷史紀錄，不曾透過剪貼簿來輔助工作的朋友們，不妨試試看唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CLIPDIARY NOW。

△ 該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW。

△ 之後就會取得軟體註冊的序號與下載連結，或是直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後從 Help > Enter registration key 輸入序號。

△ 貼入序號後點選 Register it。

△ 註冊完成之後軟體需要重新啟動，這樣就大功告成囉！

△ Clipdiary 會記錄所有剪貼簿的歷程，包含檔案、網頁、圖片、文字等等，應該說能使用 Ctrl +C 都能被記錄，也內建了快速搜尋功能，要查詢歷史紀錄也非常的方便，滑鼠移到列表清單上，就即時預覽剪貼簿的內容（圖片沒有）。從設定當中可以看到更多進階的功能，包含熱鍵的使用、自訂介面顏色、資料庫位置、保存紀錄數量與字串過濾等等，功能上真的頗專業的唷！

http://clipdiary.com/

免安裝版：

Clipdiary Portable 5.3.7z（GOOGLE下載）

Clipdiary Portable 5.3.7z（1DRV下載）

Clipdiary Portable 5.3.7z（MEDIAFIRE下載）

Clipdiary Portable 5.3.7z（RAPIDGATOR下載）

Clipdiary Portable 5.3.7z（本站下載）

檔案大小：3 MB

安裝版：

Clipdiary 5.3.exe（CLIPDIARY下載）

Clipdiary 5.3.exe（GOOGLE下載）

Clipdiary 5.3.exe（1DRV下載）

Clipdiary 5.3.exe（MEDIAFIRE下載）

Clipdiary 5.3.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：3.53 MB