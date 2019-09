要如何記錄工作中的種種細節?我想很多人會有這樣的需求,其實剪貼簿管理工具是很適合的,大家一天到底按過幾次複製貼上呢?我想真的很難去統計,至少我每天都要使用好多好多次,這次與大家分享 Clipdiary 專家級剪貼簿管理工具,任何形式的文件、圖檔、網頁內容,只要能夠複製的就可以儲存使用紀錄,當然也能方便的取用過往的歷史紀錄,不曾透過剪貼簿來輔助工作的朋友們,不妨試試看唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD CLIPDIARY NOW。

△ 該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW。

△ 之後就會取得軟體註冊的序號與下載連結,或是直接到文末下載免安裝版。

△ 開啟軟體後從 Help > Enter registration key 輸入序號。

△ 貼入序號後點選 Register it。

△ 註冊完成之後軟體需要重新啟動,這樣就大功告成囉!

△ Clipdiary 會記錄所有剪貼簿的歷程,包含檔案、網頁、圖片、文字等等,應該說能使用 Ctrl +C 都能被記錄,也內建了快速搜尋功能,要查詢歷史紀錄也非常的方便,滑鼠移到列表清單上,就即時預覽剪貼簿的內容(圖片沒有)。從設定當中可以看到更多進階的功能,包含熱鍵的使用、自訂介面顏色、資料庫位置、保存紀錄數量與字串過濾等等,功能上真的頗專業的唷!

http://clipdiary.com/

免安裝版:

Clipdiary Portable 5.3.7z(GOOGLE下載)

Clipdiary Portable 5.3.7z(1DRV下載)

Clipdiary Portable 5.3.7z(MEDIAFIRE下載)

Clipdiary Portable 5.3.7z(RAPIDGATOR下載)

Clipdiary Portable 5.3.7z(本站下載)

檔案大小:3 MB

安裝版:

Clipdiary 5.3.exe(CLIPDIARY下載)

Clipdiary 5.3.exe(GOOGLE下載)

Clipdiary 5.3.exe(1DRV下載)

Clipdiary 5.3.exe(MEDIAFIRE下載)

Clipdiary 5.3.exe(RAPIDGATOR下載)

檔案大小:3.53 MB