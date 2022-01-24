使用 Windows 11 的朋友，你知道剪貼簿面板多了新玩意了嗎？這次 Microsoft 為了 Windows 11 作業系統，重新設計了剪貼簿面板，Win 11 新剪貼簿面板，可讓你直接貼出過去已複製過的文字內容外，還有更多的特殊符號、表情符號、顏文字，最特別的是還加入了 Tenor GIF 圖片功能，讓你可以在使用 LINE 電腦版聊天時直接傳送好笑的梗圖，還沒使用過的朋友讓我們往下看要如何操作吧！更多 Win11 教學，可參考這篇：教你如何關閉 Win 11 的動畫效果！

Win 11 新剪貼簿面板功能介紹

當我們在 Windows 11 系統按下「Win + V」就能開啟剪貼簿面板，新面板已將 Emoji、顏文字、符號等功能選單移到上方。

新版的 Emoji 符號有笑臉與動物、慶祝與物品、食品與植物等圖案類別。

顏文字也多了經典 ASCII 表情符號及各種情緒顏文字。

最吸引小編的就是，Win 11 新剪貼簿加入了 Tenor GIF 圖片功能，共有興奮、對不起、恭喜、哎呀等圖片類別，也能讓你輸入關鍵字搜尋 Tenor GIF 圖片。

當我要與好友聊天時，就能透過 Win 11 新剪貼簿傳送一張 Tenor GIF 梗圖給對方，不用讓你再另外開啟瀏覽器下載圖片了，看到這裡是不是覺得很方便又有趣呢！對於還沒使用過 Win 11 新剪貼簿的朋友，趕緊來玩玩看吧！