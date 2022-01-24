Windows 11 新版剪貼簿結合了表情符號，除了更好用之外居然還多了 Tenor GIF 功能！

使用 Windows 11 的朋友，你知道剪貼簿面板多了新玩意了嗎？這次 Microsoft 為了 Windows 11 作業系統，重新設計了剪貼簿面板，Win 11 新剪貼簿面板，可讓你直接貼出過去已複製過的文字內容外，還有更多的特殊符號、表情符號、顏文字，最特別的是還加入了 Tenor GIF 圖片功能，讓你可以在使用 LINE 電腦版聊天時直接傳送好笑的梗圖，還沒使用過的朋友讓我們往下看要如何操作吧！更多 Win11 教學，可參考這篇：教你如何關閉 Win 11 的動畫效果！

Win 11 新剪貼簿面板功能介紹

Windows 11 新版剪貼簿結合了表情符號，除了更好用之外居然還多了 Tenor GIF 功能！

當我們在 Windows 11 系統按下「Win + V」就能開啟剪貼簿面板，新面板已將 Emoji、顏文字、符號等功能選單移到上方。

Windows 11 新版剪貼簿結合了表情符號，除了更好用之外居然還多了 Tenor GIF 功能！

新版的 Emoji 符號有笑臉與動物、慶祝與物品、食品與植物等圖案類別。

Windows 11 新版剪貼簿結合了表情符號，除了更好用之外居然還多了 Tenor GIF 功能！

顏文字也多了經典 ASCII 表情符號及各種情緒顏文字。

Windows 11 新版剪貼簿結合了表情符號，除了更好用之外居然還多了 Tenor GIF 功能！

最吸引小編的就是，Win 11 新剪貼簿加入了 Tenor GIF 圖片功能，共有興奮、對不起、恭喜、哎呀等圖片類別，也能讓你輸入關鍵字搜尋 Tenor GIF 圖片。

Windows 11 新版剪貼簿結合了表情符號，除了更好用之外居然還多了 Tenor GIF 功能！

當我要與好友聊天時，就能透過 Win 11 新剪貼簿傳送一張 Tenor GIF 梗圖給對方，不用讓你再另外開啟瀏覽器下載圖片了，看到這裡是不是覺得很方便又有趣呢！對於還沒使用過 Win 11 新剪貼簿的朋友，趕緊來玩玩看吧！

Windows 11 新版剪貼簿除了基本的 Emoji 符號外，還新增了 Tenor GIF 圖片功能！ 相關文章

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