[求助]如何對抗鍵盤側錄程式?
802106 wrote: 先打在剪貼簿上~ 在開網頁到輸入密碼那~ 男後複製貼上~ 就不會被測錄了~ 如果有小鍵盤功能~就用那個滑鼠點~也不會側錄 歹勢吐個槽，剪貼簿也是鍵盤打的啊？除非早就存在網頁上，剪下再貼上。
鍵盤側錄成間諜軟體主流
鍵盤側錄程式通常在蒐集某個大小的檔案資料以後，會經由電子郵件傳回特定帳號。 目前市面上有不少安全產品或防駭服務可以防範這類側錄手法，整合式防毒軟體多加入間諜軟體 ...
呵呵~歹勢我沒看清楚~原來是公用電腦~我以為是被 ...
資安放大鏡－什麼是鍵盤側錄程式？
2008年9月11日 — 鍵盤側錄程式(Key logger)可記錄使用者在鍵盤上的一舉一動，再將資料傳送給駭客，由於許多人都會在電腦上輸入個人身分認證的相關資料，透過鍵盤側錄 ...
用「虛擬鍵盤」輸入密碼，不怕被側錄！
等公共場所的電腦上輸入密碼時，透過滑鼠點按虛擬鍵盤的方式大部分都可避免密碼被側錄與盜用。 如果再搭配使用相對較安全的Google Chrome瀏覽器與https加密連線的方式，，
鍵盤側錄是什麼以及要如何檢測？
鍵盤側錄器是一種惡意監控工具，可以側錄您在鍵盤上輸入的所有內容，在鍵盤上的每一次敲擊行為都會被監視。 鍵盤側錄極其危險，透過悄悄著留在裝置中，鍵盤側錄就會收集最敏感的資料。
擺脫重複剪下貼上的痛，六款剪貼簿工具讓你的生產力大躍進
需要貼上文字時，只要以 command + shift + v 這三個按鍵叫出名為「The Bezel」的半透明面板，裡面存放著文字剪貼片段。 使用者可以鍵盤上下鍵或者左右鍵切換以前的文字紀錄，按下「Return」就能將文字黏貼到現在正在執行的文字編輯欄位或程式裡面。 Flycut 也提供另外一種更快速的方法，連「Return」也不必按，選好欲貼上的文字片段，放開鍵盤，就能直接貼上文字。 Maccy 儲存的類型比 Flycut 更多元，操作也更靈活（來源：Maccy） Maccy 是另外一款在操作模式上與