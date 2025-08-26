Abelssoft AntiLogger 2025 防止鍵盤剪貼簿被側錄，資安必備防範

Abelssoft AntiLogger 2025 防止鍵盤剪貼簿被側錄，資安必備防範

惡意軟體很多元，有些不一定要當下破壞你的系統，有些默默待著伺機而發，有些會悄悄地記錄你的鍵盤紀錄與剪貼簿，別以為記錄這些有什麼大不了，大多帳號密碼都是透過鍵盤輸入的，只要有跡可循就可以輕鬆得知帳號密碼，若你又是網管一職的話，那麼伺服器被直接登入就不妙了，損失的可不是自己的電腦而已，這時候可以使用 Abelssoft AntiLogger 防止鍵盤剪貼簿被側錄，小小工具尋個安心吧！

Abelssoft AntiLogger 防止鍵盤滑鼠被側錄監聽

軟體安裝版在文末了，開啟軟體後只要免費註冊就可以使用，開啟後就會掃描一次當下的環境，接著預設每半小時就會在背景掃描一次。

Abelssoft AntiLogger 防止鍵盤滑鼠被側錄監聽

掃描的後會列出清單，然後自己可以選擇要是封鎖，或是加入白名單，如果自己熟識的軟體工具加入白明單即可，如果是不知道的工具，那麼建議封鎖，順便再來一個徹底的系統檢查吧！

https://www.abelssoft.de/en/windows/security-privacy/abelssoft-antilogger

安裝版：
AntiLogger 2025.9.04.exe（TICKCOUPON下載）
檔案大小：10.86 MB

免安裝版：
AntiLogger 2025.9.04.7z（MEDIAFIRE下載）
AntiLogger 2025.9.04.7z（RAPIDGATOR下載）
AntiLogger 2025.9.04.7z（MEGA下載）
AntiLogger 2025.9.04.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：8.33 MB

我買了一部紅米手機(好用嗎)｜為何不喜歡又買國產機?｜開箱硬件科技
我買了一部紅米手機(好用嗎)｜為何不喜歡又買國產機?｜開箱硬件科技
202101007 Word 2019 13 檢視模式的用途
202101007 Word 2019 13 檢視模式的用途
Installing Antilogger Free
Installing Antilogger Free
Python Discord Keylogger: Secure Logging &amp; Hacking! #roadto1k
Python Discord Keylogger: Secure Logging &amp; Hacking! #roadto1k
How To Detect Keylogger On Computer? | Ethical Hacking
How To Detect Keylogger On Computer? | Ethical Hacking
How to activate Zemana AntiLogger
How to activate Zemana AntiLogger
2025 如何防止鍵盤剪貼簿被側錄？Abelssoft AntiLogger 註冊就可以使用
哇哇
哇哇
2025-08-26
All Posts

2025 如何防止鍵盤剪貼簿被側錄？Abelssoft AntiLogger 註冊就可以使用 相關文章

參考內容推薦

[求助]如何對抗鍵盤側錄程式?

802106 wrote: 先打在剪貼簿上~ 在開網頁到輸入密碼那~ 男後複製貼上~ 就不會被測錄了~ 如果有小鍵盤功能~就用那個滑鼠點~也不會側錄 歹勢吐個槽，剪貼簿也是鍵盤打的啊？除非早就存在網頁上，剪下再貼上。

鍵盤側錄成間諜軟體主流

鍵盤側錄程式通常在蒐集某個大小的檔案資料以後，會經由電子郵件傳回特定帳號。 目前市面上有不少安全產品或防駭服務可以防範這類側錄手法，整合式防毒軟體多加入間諜軟體 ...

防止鍵盤、螢幕被側錄的免費防護軟體-SpyShelter

而SpyShelter這套來自德國的防護軟體，以類似「防火牆」軟體的方式，攔截可能的危險行為，像是鍵盤側錄、螢幕擷取、剪貼簿監視，甚至是Webcam跟聲音的錄製，不需要更新資料庫也能有完整的防護功能。

[求助]如何對抗鍵盤側錄程式? (第2頁)

先打在剪貼簿上~. 在開網頁到輸入密碼那~. 男後複製貼上~. 就不會被測錄了~. 如果有小鍵盤功能~就用那個滑鼠點~也不會側錄. 歹勢吐個槽，剪貼簿也是鍵盤打的啊？. 除非早就存在網頁上，剪下再貼上。. 呵呵~歹勢我沒看清楚~原來是公用電腦~我以為是被 ...

資安放大鏡－什麼是鍵盤側錄程式？

2008年9月11日 — 鍵盤側錄程式(Key logger)可記錄使用者在鍵盤上的一舉一動，再將資料傳送給駭客，由於許多人都會在電腦上輸入個人身分認證的相關資料，透過鍵盤側錄 ...

用「虛擬鍵盤」輸入密碼，不怕被側錄！

等公共場所的電腦上輸入密碼時，透過滑鼠點按虛擬鍵盤的方式大部分都可避免密碼被側錄與盜用。 如果再搭配使用相對較安全的Google Chrome瀏覽器與https加密連線的方式，，

免費的iTool 4 回來了？ iPhone 使用者趕快下載起來！ https

還在擔心打的帳號密碼被側錄？現在只要用 #AbelssoftAntiLogger 就能即時防護！ 無論你是網購控、網銀族，還是工作中常用敏感資訊， 一定要 ...

网站地图

截至2024年01月30日，本站共生产了10815篇文章，2个页面。[展开全部]. 2024 年. 01月（ 文章数: 828 ）. 2024-01-29. 【原创修改】美图设计室v6.2.81 解锁会员 解锁 ...

鍵盤側錄是什麼以及要如何檢測？

鍵盤側錄器是一種惡意監控工具，可以側錄您在鍵盤上輸入的所有內容，在鍵盤上的每一次敲擊行為都會被監視。 鍵盤側錄極其危險，透過悄悄著留在裝置中，鍵盤側錄就會收集最敏感的資料。

擺脫重複剪下貼上的痛，六款剪貼簿工具讓你的生產力大躍進

需要貼上文字時，只要以 command + shift + v 這三個按鍵叫出名為「The Bezel」的半透明面板，裡面存放著文字剪貼片段。 使用者可以鍵盤上下鍵或者左右鍵切換以前的文字紀錄，按下「Return」就能將文字黏貼到現在正在執行的文字編輯欄位或程式裡面。 Flycut 也提供另外一種更快速的方法，連「Return」也不必按，選好欲貼上的文字片段，放開鍵盤，就能直接貼上文字。 Maccy 儲存的類型比 Flycut 更多元，操作也更靈活（來源：Maccy） Maccy 是另外一款在操作模式上與