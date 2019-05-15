Moo0 SystemMonitor 1.81 多樣化實用的即時系統監控工具

2019-05-15 09:36:54 哇哇

Moo0 SystemMonitor 是一套功能挺豐富的系統監控工具，尤其第一次使用時對於【瓶頸】與【變慢原因】這兩個項目非常感興趣，第一次遇到有程式會停醒我瓶頸在哪裡啊～這還真是特殊的經驗啊！而且這程式的監控項目包含了硬體與系統面，通常一般的使用軟體，不是單純看硬體的資訊，不然就是只監控系統效能，不過 Moo0 SystemMonitor 把硬體及系統資訊整合在一起了！可以更方便的得知關於整台電腦的資訊！

可以監控的項目真的非常的多種，第一次有一點眼花撩亂的感覺，光用預設顯示的監控擺在一旁，就有一些專業的感覺，而且當某項數據異常時就會馬上變更顏色顯示，真是一閃紅，真是一閃紅色心臟也跳一下啊！還真怕硬體效能真的不足，但是我覺得不要一直持續是紅色的就好了！

監控項目多元之外，顯示介面也非常多選擇，可以直條、橫條與方塊型的顯示，而顏色介面風格更是多到數不清，支援半透明以及最上層顯示。

風格線上預覽：http://www.moo0.com/?top=http://www.moo0.com/software/SystemMonitor/skins/

http://www.moo0.com/software/SystemMonitor/

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