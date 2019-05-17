Moo0 FileShredder 1.22 檔案徹底刪除不留痕跡

2019-05-17 08:51:10 哇哇

先前介紹了 Moo0 Anti Recovery 檔案救援的剋星，預防已經刪除的檔案被人挖出來，所以在刪除檔案時也必須特別的注意，可以使用 Moo0 FileShredder 這樣的強力刪除工具，透過一次又一次的刪除、抹除、寫入等方式，讓原本存在的資料不留痕跡，這類的工具其實還不少，不過有些無法整個資料夾一起刪除，這款可以將整個資料夾都拖曳到軟體內，輕輕鬆鬆徹底毀屍滅跡。

這類的徹底刪除工具都會有不同的演算方式，這一款分為四種不同的等級：
  • Vaporize：Gutmann 重複寫入資料 35 次、改大小 20 次、改名稱 20 次、改屬性 20 次、改時間 20 次
  • Into Ashes：US DoD 5220.22-M 重複寫入資料 7 次、改大小 15 次、改名稱 15 次、改屬性 15 次、改時間 15 次
  • Extra Carefully：US DoD 5220.22-M 重複寫入資料 3 次、改大小 7 次、改名稱 7 次、改屬性 7 次、改時間 7 次
  • Shred Once：Pseudo-Random 重複寫入資料 1 次、改大小 2 次、改名稱 2 次、改屬性 2 次、改時間 2 次
刪除的過程越複雜會花越多時間，就看看資料到底有多麼隱密囉？基本上我覺得最基本的跑過一次就很難再找回資料了XD

http://www.moo0.com/software/FileShredder/

檔案下載：
Moo0 FileShredder 1.22.7z（GOOGLE下載）
Moo0 FileShredder 1.22.7z（1DRV下載）
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Moo0 FileShredder 1.22.7z（本站下載）
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