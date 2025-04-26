限時免費 DRmare Audio Capture 萬能音檔錄製工具，直播 / 廣播節目 / Spotify / KKBOX 全部都能錄製

限時免費 DRmare Audio Capture 萬能音檔錄製工具，直播 / 廣播節目 / Spotify / KKBOX 全部都能錄製

線上廣播聲音怎麼錄製？有沒有一款萬用的下載器？小編最近發現 DRmare 聲音錄製工具，不論是音樂、廣播、Apple Music、Spotify、Tidal、KKBOX、YouTube、Netflix 等...任何來源全部都可以，基本上這款軟體就像 AudFree Audio Capture 換皮而已，上次沒有跟到的這次可以把握機會喔，這款音樂錄製工具原價 14.95 美金，現在收下就可以免費使用。

限時免費活動頁面：https://www.giveawayoftheday.com/drmare-audio-capture-2-5-0/

廣播錄製

各位可以先到文章後面下載 DRmare Audio Capture，安裝之後打開，點選右上方的選單，找到 Register 按鈕。

線上課程錄音

接著貼上本次的活動信箱、限免序號，然後點選左下角的 Register 就可以囉，序號打包在文末下載檔案。

遊戲錄製

看到上方資訊就代表已經啟用成功啦，這次限免活動是 180 天使用授權。

遊戲錄音

最後選擇要錄音的應用程式，例如：Chrome、Firefox、Tidal 等，小編這裡用 Chrome 作為示範，選擇 Chrome 之後，打開任意網頁軟體就會自動截取音訊啦！按下右下角的 Stop 就會停止錄製。

音樂下載

錄製完畢後還可以簡易的編輯音檔，像是裁切音檔，針對不要的內容去頭去尾，或是增加音檔標籤都沒有問題。

萬用音樂下載器

儲存後就可以看到剛剛錄製好的音檔已經儲存到電腦中啦！如果你有錄製線上廣播、線上課程、遊戲、音樂、直播等需求，載點小編就放在下方，請趕快下載起來去啟用吧！

https://www.drmare.com/audio-capture/

免安裝版：
DRmare Audio Capture 2.5.0.25.7z（1DRV下載）
DRmare Audio Capture 2.5.0.25.7z（MEDIAFIRE下載）
DRmare Audio Capture 2.5.0.25.7z（RAPIDGATOR下載）
DRmare Audio Capture 2.5.0.25.7z（MEGA下載）
DRmare Audio Capture 2.5.0.25.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：20.14 MB

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如何錄製廣播？DRmare Audio Capture 免費下載
9M87
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2025-04-26
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