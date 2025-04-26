【正版軟體販售】DRmare Audio Capture 官方最新版｜正版授權｜ ... 一款強大的 Windows 和 Mac 音頻錄音軟體，可以捕捉和下載任何串流音頻和影片網站的音樂，並無損轉換為 MP3、M4A、AAC 等格式。 與其他只能下載單一特定音樂的音頻下載工具不同，DRmare Audio Capture 非常強大，可以與所有媒體源協同工作。

Chrome Audio Capture 對網頁進行錄音、錄製聲音轉 MP3 或 WAV Chrome Audio Capture 是一個免費 Chrome 瀏覽器 擴充功能 ， 主要用途是對網頁進行錄音，可在特定的瀏覽器分頁中開啟錄製功能，同時將錄音結果儲存為 MP3 或 WAV 格式 ，不同於上次介紹過的「 Vocaroo 免費線上錄音機，打開網頁即可錄音轉 MP3 下載 」，Chrome Audio Capture ...

drmare spotify music converter限時免費活動頁面 如何錄製電腦播放的聲音？AudFree Audio Capture 是一個全能音樂擷取工具，可以錄製電腦任何聲音，例如：音樂、線上廣播、游戲中的聲音、Apple ...

DRmare Audio Capture(音频采集器)下载最新版1.6.0.13 2021年10月1日 — DRmare Audio Capture是一款专业且用途最广泛的音频采集器，可以从任何流媒体平台免费获取所有音乐，依托强大的无损质量和多轨录音技术，快速的从各大 ...